Известная певица, бывшая солистка группы "Серебро", Ольга Серябкина (Molly) похвасталась формами в откровенном наряде

У красотки много поклонников, которые создают в соцсетях фан-странички, пишет Politeka.net. Так, некоторое время назад в одной из групп появилось архивное фото красотки.

На снимке Оля Серябкина предстала в черном бикини. Крупные треугольники одновременно прикрывали и выделяли пышную грудь звезды. А плавки с высокой посадкой идеально сели на ее ягодицах. Сверху знаменитость надела сеточку, что придало образу некой пикантности.

На фото можно заметить упругий пресс, тонкую талию и стройные ножки певицы. От фигуры нельзя отвести взгляда.

Оля посмотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. В это время распущенные волосы артистки развивал ветер.

Стоит отметить, что фото было сделано на природе и Ольга позировала, прислонившись к дереву.

"Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле 🌏✨⚡️🔥🌈☀️🌪🌊", - подписали снимок авторы поста.

За 13 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Ахматова", "Двадцать первое, ночь, понедельник", "Бывает ❤️", "Какая же Классная су**а 😍 👍", "... А на воде... На яхте...!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🤣😅😂", "Любовь это эгоизм и себялюбие, хотя и сладкие...)))", "Ты прекрасный нежный ангел", "Послушал тут как то новое "Серебро"...много думал...)", "Очень красивая женщина", "Этот бездельник, всего лишь, Господь Бог. И всё, что нам всем нужно - это любовь..", "Ольга, ты выйдешь за меня?", "такая секси супер", "Тяжело тебе...", "Вы очень красивы", "Трудоголик положил уставшие руки, и сказал: Любовь всего лишь от скуки)))", "Да за каких-то семь дней❤️", "Ну молодец! Супер! Так и живем)", "Как ты понимаешь и чувствуешь, что любишь нет ? Поделись с нами птенчик)", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в коротком зеленом платье с ярким принтом. Артистка засветила свои стройные ножки, однако наряд был свободным, и, кроме груди, ничего не выделил в фигуре.

На лице красотки выделялись темные брови и пышные ресницы.

Напомним, экс-солистка "Серебро" впечатлила шикарными формами в сеточке и черной коже.

Как сообщала Politeka, пышногрудая экс-солистка "Серебро" посветила сладкими местами в одной сеточке.

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» в кожаном наряде застыла в неприличной позе.