Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала перед поклонниками в горячем образе

Красотка позировала на белой постели и выглядела очень довольной, пишет Politeka.net.

Деми Роуз была одной в черной футболке с золотой надписью. Одежда подчеркнула пышную грудь звезды и ее тонкую талию.

Длина футболки позволила полюбоваться стройными ножками и пышными бедрами.

Кожа блестела под воздействием фотовспышки.

Деми лежала с закрытыми глазами, ее волнистые волосы упали над головой. Красотка улыбалась, поднеся руки к голове.

За восемь часов пост собрал более 170 тысяч лайков.

Пользователи сети восхитились красотой модели.

Мужчины предлагали Роуз руку сердце, писали, какая она великолепная и лучше нее не найти.

Женщины также восхитились формами красотки, некоторые даже признались, что завидуют ей. И, действительно, фигура у Деми просто закачаться, и достойна не только таких слов.

Напомним, Деми Роуз предстала в обтягивающем наряде, который выделил ее немаленькие прелести.

Топ едва удерживал внушительные формы инстадивы, натянувшись на них. Нельзя было не заметить и упругий пресс с тонкой талией. Также на красотке были спортивные штаны.

Деми распустила длинные волосы и выглядела очень свежо и счастливо рядом со своей не менее прекрасной подругой.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в Сториз в обтягивающем топе с внушительным декольте, а также лежа в постели "представила" публике своего маленького друга - песика темного окраса.

Кроме того, модель позировала на камеру в ярком раздельном купальнике и при этом засветила свою большую грудь.

Деми улыбалась на камеру и кружилась туда-сюда с распущенными волосами.

Напомним также, что Деми Роуз стояла в черном пеньюаре, который местами просвещается. Роуз стоит к камере спиной, выпятив свою «пятую точку», которая представлена во всей красе. Из-за тонкой ткани все прелести звезды стали достоянием общественности.

За день фото Роуз набрало более 700 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности молодой модели.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.