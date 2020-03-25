Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала перед поклонниками в горячем образе
Красотка позировала на белой постели и выглядела очень довольной, пишет Politeka.net.
Деми Роуз была одной в черной футболке с золотой надписью. Одежда подчеркнула пышную грудь звезды и ее тонкую талию.
Длина футболки позволила полюбоваться стройными ножками и пышными бедрами.
Кожа блестела под воздействием фотовспышки.
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Деми лежала с закрытыми глазами, ее волнистые волосы упали над головой. Красотка улыбалась, поднеся руки к голове.
За восемь часов пост собрал более 170 тысяч лайков.
Пользователи сети восхитились красотой модели.
Мужчины предлагали Роуз руку сердце, писали, какая она великолепная и лучше нее не найти.
Женщины также восхитились формами красотки, некоторые даже признались, что завидуют ей. И, действительно, фигура у Деми просто закачаться, и достойна не только таких слов.
Напомним, Деми Роуз предстала в обтягивающем наряде, который выделил ее немаленькие прелести.
Топ едва удерживал внушительные формы инстадивы, натянувшись на них. Нельзя было не заметить и упругий пресс с тонкой талией. Также на красотке были спортивные штаны.
Деми распустила длинные волосы и выглядела очень свежо и счастливо рядом со своей не менее прекрасной подругой.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в Сториз в обтягивающем топе с внушительным декольте, а также лежа в постели "представила" публике своего маленького друга - песика темного окраса.
Кроме того, модель позировала на камеру в ярком раздельном купальнике и при этом засветила свою большую грудь.
Деми улыбалась на камеру и кружилась туда-сюда с распущенными волосами.
Напомним также, что Деми Роуз стояла в черном пеньюаре, который местами просвещается. Роуз стоит к камере спиной, выпятив свою «пятую точку», которая представлена во всей красе. Из-за тонкой ткани все прелести звезды стали достоянием общественности.
За день фото Роуз набрало более 700 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности молодой модели.
Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".
Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.
Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.