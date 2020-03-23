Емілі Ратаковски покрасувалася ідеальним пресом перед дзеркалом
28-річна знаменитість навіть на карантині не забуває про своїх шанувальників і постійно радує їх новим контентом в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, оновлення з'явилися в її розділі Сторіз.
Так, Ратаковскі поділилася коротким домашнім відео, на якому вона «чокається» кухлем з власним відображенням у дзеркалі. Замість традиційних вишуканих нарядів модель одягнена в простий костюм з укороченого свитшота і вільних штанів. При цьому коротка кофта повністю відкриває плоский животик красуні, демонструючи її накачаний прес. Крім того, на голові у Емілі зав'язано рушник.
Пізніше Ратаковскі поділилася фото, на якому вона в тому ж вбранні валяється на дивані зі своєю собакою. При цьому модель поклала руку за голову, через що її кофта задерлася ще вище.
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Шанувальники Емілі ніяк не змогли відреагувати на ці знімки, адже в розділі Сторіз відсутня можливість коментування.
Нагадаємо, з'явилася перед камерою напівоголеної. Красуня з'явилася, ймовірно, в чорних штанях на низькій посадці.
Артистка була без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця. Емілі стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленьки груди руками.
Модель розпустила довгі хвилясті волосся і подивилася в камеру.
Емілі не посміхалася, вона лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску.
На обличчі знаменитості практично немає макіяжу і виділяються тільки темні брови.
Видно що напівгола модель знаходиться на якийсь зйомки. На задньому плані помітний чорний фон, а також валізу і стіл з пляшкою соку.
За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та коментарів. Користувачі мережі захоплювалися прекрасними вигинами моделі, її тонкою талією і сяючою шкірою. Люди написали масу компліментів, не стримуючи почуттів.
Нагадаємо, Ратаковскі роздяглася і пограла принадами на камеру.
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