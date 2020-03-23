Емілі Ратаковски покрасувалася ідеальним пресом перед дзеркалом

28-річна знаменитість навіть на карантині не забуває про своїх шанувальників і постійно радує їх новим контентом в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, оновлення з'явилися в її розділі Сторіз.

Так, Ратаковскі поділилася коротким домашнім відео, на якому вона «чокається» кухлем з власним відображенням у дзеркалі. Замість традиційних вишуканих нарядів модель одягнена в простий костюм з укороченого свитшота і вільних штанів. При цьому коротка кофта повністю відкриває плоский животик красуні, демонструючи її накачаний прес. Крім того, на голові у Емілі зав'язано рушник.

Пізніше Ратаковскі поділилася фото, на якому вона в тому ж вбранні валяється на дивані зі своєю собакою. При цьому модель поклала руку за голову, через що її кофта задерлася ще вище.

Шанувальники Емілі ніяк не змогли відреагувати на ці знімки, адже в розділі Сторіз відсутня можливість коментування.

Нагадаємо, з'явилася перед камерою напівоголеної. Красуня з'явилася, ймовірно, в чорних штанях на низькій посадці.

Артистка була без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця. Емілі стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленьки груди руками.

Модель розпустила довгі хвилясті волосся і подивилася в камеру.

Емілі не посміхалася, вона лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску.

На обличчі знаменитості практично немає макіяжу і виділяються тільки темні брови.

Видно що напівгола модель знаходиться на якийсь зйомки. На задньому плані помітний чорний фон, а також валізу і стіл з пляшкою соку.

За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та коментарів. Користувачі мережі захоплювалися прекрасними вигинами моделі, її тонкою талією і сяючою шкірою. Люди написали масу компліментів, не стримуючи почуттів.

Нагадаємо, Ратаковскі роздяглася і пограла принадами на камеру.

Як повідомляла Politeka, пекуча Ратаковскі прямо в ліжку показала, чим займається на карантині.

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