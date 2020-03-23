Эмили Ратаковски покрасовалась идеальным прессом перед зеркалом

28-летняя знаменитость даже на карантине не забывает о своих поклонниках и постоянно радует их новым контентом в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka, обновления появились в ее разделе Сториз.

Так, Ратаковски поделилась коротким домашнем видео, на котором она «чокается» кружкой с собственным отражением в зеркале. Вместо традиционных изысканных нарядов модель одета в простой костюм из укороченного свитшота и свободных штанов. При этом короткая кофта полностью открывает плоский животик красотки, демонстрируя ее накачанный пресс. Кроме того, на голове у Эмили завязано полотенце.

Позже Ратаковски поделилась фото, на котором она в том же наряде валяется на диване со своей собакой. При этом модель положила руку за голову, из-за чего ее кофта задралась еще выше.

Поклонники Эмили никак не смогли отреагировать на эти снимки, ведь в разделе Сториз отсутствует возможность комментирования.

Напомним, появилась перед камерой полуобнаженной. Красотка предстала, вероятно, в черных брюках на низкой посадке.

Артистка была без верха одежды и даже без белья, но решила скрыть интимные места. Эмили стояла в полоборота к фотографу, прикрыв немаленькую грудь руками.

Модель распустила длинные волнистые волосы и посмотрела в камеру.

Эмили не улыбалась, она лишь не отводила взгляда от фотографа и немного вытянула пухлые губы в блеске.

На лице знаменитости практически нет макияжа и выделяются только темные брови.

Видно что полуголая модель находится на какой-то съемки. На заднем плане заметен черный фон, а также чемодан и стол с бутылкой сока.

За 15 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились прекрасными изгибами модели, ее тонкой талией и сияющей кожей. Люди написали массу комплиментов, не сдерживая чувств.

Напомним, Ратаковски разделась и поиграла прелестями на камеру.

Как сообщала Politeka, жгучая Ратаковски прямо в кровати показала, чем занимается на карантине.

Также Politeka писала, что Ратаковски показала безупречную фигуру в горячем танце: "будоражит сознание".