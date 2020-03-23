Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала пікантними знімками з імпровізованої фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Насолоджуюся прогулянкою до балкона», - коротко говориться в повідомленні.
На опублікованих знімках Квітко позує в елегантному мікроскопічному білизна, яке мінімально прикриває тіло дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Ось це бомби!», «неймовірна», «боже, яке тіло! От би всім таке», «красуня», «у мене аж серце забилося частіше», - пишуть вони.
До цього ми писали, що Анастасія Квітко порадувала передплатників новим знімком, на якому показала груди.
Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натянулся на величезній грудей зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина пішли, ледве втримуючи груди.
Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.
Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.
Дівчина з легким блиском на губах посміхнулася в камеру, дивлячись з-під пишних вій у камеру.
За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.
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