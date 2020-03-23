Супермодель Белла Хадид не унывает на карантине

Звезда решила похвастаться своей стройной фигурой, пишет Politeka.net. В этот раз звезда мировых подиумов решила зажечь на камеру со своей фигуристой подружкой-красавицей.

На опубликованных кадрах Хадид-младшая частично оголилась - красовалась в пудрового цвета топе, а также штанах с низкой талией и кофте. Ее подружка была также в топе и штанах. Своими плоскими животами дамы сверкнули на камеру вблизи и якобы танцуя. Так с помощью популярного в Инста фильтра и приложения "девчонки" решили спеть песню и при этом активно пританцовывать с... огромными головами.

Мини-ролик получился юморным, многие поклонники Изабеллы отметили, что она, цитируем: "милаха", "заводная девчонка", "реальная красотка", "забавная крошка" и тому подобное.

Напомним, знойная красотка Белла Хадид, которая известна своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом. Девушка показала кадр на котором позирует в топе пудрового цвета, который лишь подчеркивает "сокровища" ее фигуры. Создается впечатление, что они буквально выпадут из наряда знаменитости.

Дополнили повседневный лук легкий практически незаметный макияж и "зализанный" низкий хвостик.

Белла Хадид забрала у своих поклонников возможность прокомментировать соответствующий кадр, ведь его она показала в своем личном Instagram-Stories.

Ранее она опубликовала слишком откровенный снимок, на котором позировала в длинной белой рубашке на голое тело.

Также на ней красуются темные штаны с расстегнутой ширинкой.

Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом