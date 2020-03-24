Американська фітнес-модель Ніколь Амато постала перед шанувальниками у гарячому образі
Красуня опублікувала в Instagram відео, на якому постала в спокусливому вигляді, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Модель спочатку крупним планом показала своє обличчя з фільтром у вигляді квіточки за вушком. Далі Амато нахилила камеру і похваталась пишними грудьми.
На Амато був ліфчик, який мав не тільки застібку у звичному місці, а й на шиї зірки, завдяки довгій лямці.
Образ моделі завершили сережки у вухах і годинник на руці.
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Ніколь поводила камерою, щоб добре відобразити найбільш соковиті місця. Дівчина дивилася в камеру то відкриваючи губи, то роблячи їх "качечкою".
"Всі одягаються... Тільки шкода, що я не можу нікуди піти LOL #карантин", - підписала фото модель.
За 21 годину пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі назвали фітнес-модель найкрасивішою жінкою у світі, просто солодше нікуди, і побажали їй здоров'я.
Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в крихітних мереживних бікіні. Ліфчик на тонких бретельках обвив майже всю спину моделі.
Великі груди ледь трималася в тонкому мереживному ліфчику.
Вигини тіла Амато заворожили. Струнка красуня стояла боком, засвітивши найсоковитіші місця. Крім того, на боці Ніколь можна помітити татуювання у вигляді китайських ієрогліфів.
"Чи повинна я повернутися до короткого волосся?", - поцікавилася зірка у підписників.
Раніше ми повідомляли, що, Ніколь Амато позувала, стоячи по коліно у воді басейну.
Блискучий купальник підкреслив бездоганні форми знаменитості: пишні груди і стегна.
Зірка також продемонструвала свою тонку талію і сталевий прес.
Тіло Ніколь блищало, а волосся опускалося по спині.
Нагадаємо також, що Ніколь Амато прийняла участь у конкурсі бодіарту перед Супербоулом.
Інтимне місце моделі представили у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому низу.
Варто відзначити, що модель позує абсолютно голою, її тіло лише покрито фарбою. Однак фітнес-модель, як вже зрозуміло, нікого не соромиться.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
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