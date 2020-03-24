Американська фітнес-модель Ніколь Амато постала перед шанувальниками у гарячому образі

Красуня опублікувала в Instagram відео, на якому постала в спокусливому вигляді, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Модель спочатку крупним планом показала своє обличчя з фільтром у вигляді квіточки за вушком. Далі Амато нахилила камеру і похваталась пишними грудьми. 

На Амато був ліфчик, який мав не тільки застібку у звичному місці, а й на шиї зірки, завдяки довгій лямці.

Образ моделі завершили сережки у вухах і годинник на руці. 

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Ніколь поводила камерою, щоб добре відобразити найбільш соковиті місця. Дівчина дивилася в камеру то відкриваючи губи, то роблячи їх "качечкою". 

"Всі одягаються... Тільки шкода, що я не можу нікуди піти LOL #карантин", - підписала фото модель. 

За 21 годину пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі назвали фітнес-модель найкрасивішою жінкою у світі, просто солодше нікуди, і побажали їй здоров'я. 

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в крихітних мереживних бікіні. Ліфчик на тонких бретельках обвив майже всю спину моделі. 

Великі груди ледь трималася в тонкому мереживному ліфчику.

Вигини тіла Амато заворожили. Струнка красуня стояла боком, засвітивши найсоковитіші місця. Крім того, на боці Ніколь можна помітити татуювання у вигляді китайських ієрогліфів. 

"Чи повинна я повернутися до короткого волосся?", - поцікавилася зірка у підписників. 

Раніше ми повідомляли, що, Ніколь Амато позувала, стоячи по коліно у воді басейну. 

Блискучий купальник підкреслив бездоганні форми знаменитості: пишні груди і стегна. 

Зірка також продемонструвала свою тонку талію і сталевий прес. 

Тіло Ніколь блищало, а волосся опускалося по спині. 

Нагадаємо також, що Ніколь Амато прийняла  участь у конкурсі бодіарту перед Супербоулом. 

Інтимне місце моделі представили у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому низу.

Варто відзначити, що модель позує абсолютно голою, її тіло лише покрито фарбою. Однак фітнес-модель, як вже зрозуміло, нікого не соромиться. 

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

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