Американская фитнес-модель Николь Амато предстала перед поклонниками в горячем образе

Красотка опубликовала в Инстаграм видео, на котором предстала в соблазнительном виде, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель сначала показала крупным планом свое лицо с фильтром в виде цветочка за ушком. Далее Амато наклонила камеру и похваталась пышной грудью.

На Амато был необычный лифчик, который имел не только застежку в привычном месте, но и на шее звезды, благодаря длинной лямке.

Образ модели завершили сережки в ушах и часы на руке.

Николь поводила камерой, чтобы хорошо запечатлеть самые сочные места. Девушка смотрела в камеру то приоткрывая губы, то делая их "уточкой".

"Все одеваются... Только жаль, что я не могу никуда пойти LOL #карантин", - подписала фото модель.

За 21 час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали фитнес-модель самой красивой женщиной в мире, просто слаще некуда, и пожелали ей здоровья.

Напомним, Николь Амато позировала в крохотных кружевных бикини. Лифчик на тонких бретельках обвил почти всю спину модели.

Большая грудь едва держалась в тонком кружевном лифчике.

Изгибы тела Амато заворожили. Стройная красотка стояла вполоборота, засветив самые сочные места. Кроме того, на боку Николь можно заметить татуировку в виде китайских иероглифов.

"Должна ли я вернуться к коротким волосам?", - поинтересовалась звезда у подписчиков.

Ранее мы сообщали что, Николь Амато позировала, стоя по колено в воде бассейна.

Сверкающий купальник подчеркнул безупречные формы знаменитости: пышные груди и бедра.

Звезда также продемонстрировала свою тонкую талию и стальной пресс.

Тело Николь блестело, а волосы опускались по спине.

Напомним также, что Николь Амато приняла участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом.

Интимное место модели представили в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом низу.

Стоит отметить, что модель позирует абсолютно голой, ее тело лишь покрыто краской. Однако фитнес-модель, как уже понятно, никого не стесняется.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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