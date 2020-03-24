Американская фитнес-модель Николь Амато предстала перед поклонниками в горячем образе

Красотка опубликовала в Инстаграм видео, на котором предстала в соблазнительном виде, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Модель сначала показала крупным планом свое лицо с фильтром в виде цветочка за ушком. Далее Амато наклонила камеру и похваталась пышной грудью. 

На Амато был необычный лифчик, который имел не только застежку в привычном месте, но и на шее звезды, благодаря длинной лямке.

Образ модели завершили сережки в ушах и часы на руке. 

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Николь поводила камерой, чтобы хорошо запечатлеть самые сочные места. Девушка смотрела в камеру то приоткрывая губы, то делая их "уточкой". 

"Все одеваются... Только жаль, что я не могу никуда пойти LOL #карантин", - подписала фото модель. 

За 21 час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети назвали фитнес-модель самой красивой женщиной в мире, просто слаще некуда, и пожелали ей здоровья. 

Напомним, Николь Амато позировала в крохотных кружевных бикини. Лифчик на тонких бретельках обвил почти всю спину модели. 

Большая грудь едва держалась в тонком кружевном лифчике.

Изгибы тела Амато заворожили. Стройная красотка стояла вполоборота, засветив самые сочные места. Кроме того, на боку Николь можно заметить татуировку в виде китайских иероглифов. 

"Должна ли я вернуться к коротким волосам?", - поинтересовалась звезда у подписчиков. 

Ранее мы сообщали что, Николь Амато позировала, стоя по колено в воде бассейна. 

Сверкающий купальник подчеркнул безупречные формы знаменитости: пышные груди и бедра. 

Звезда также продемонстрировала свою тонкую талию и стальной пресс. 

Тело Николь блестело, а волосы опускались по спине. 

Напомним также, что Николь Амато приняла  участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом. 

Интимное место модели представили в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом низу.

Стоит отметить, что модель позирует абсолютно голой, ее тело лишь покрыто краской. Однако фитнес-модель, как уже понятно, никого не стесняется. 

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места: "Вот это размерчик!"