Відома співачка Ольга Серябкіна (Molly), колишня солістка групи "Серебро" має масу фанатів, які створюють фан-сторінки 

Так, в одній з груп, присвячених артистці, було опубліковано фото, на якому Серябкіна позує в машині, пише Politeka.net.

Зірка позувала в короткій зеленій сукні з яскравим принтом. Артистка засвітила свої стрункі ніжки, однак наряд був вільним, і, крім грудей, нічого не виділив у фігурі Олі. 

Образ Серябкиной доповнили аксесуари.

Зірка знаходилася на задньому сидінні, вона пильно дивилася в кадр великими очима. Пухкі губи вона сховала під пальцями. 

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На обличчі красуні виділялися темні брови і пишні вії: "Диво". 

"З добрим ранком", - підписано фото авторами посту. 

Тільки за вісім хвилин пост зібрав понад 250 лайків і трохи коментарів. 

"Де це ти Олька подорожуєш", "Привіт красива", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала у прозорому топі і міні-спідниці. 

Наряд представляв з себе чорну сітку, яка облягла апетитні принади зірки.

Крізь прозорі вставки був помітний білий ліфчик зірки. Спідничка також мала прозорі сітки з обох сторін. Вона підкреслила тонку талію знаменитості. 

"Відблиски щирості - це хитрі пастки 🤪", - підписали кадр автори поста в фан-сторінці. 

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна позувала у чорній шкіряній сорочці. Вона так затягнула принади артистки, що гудзики натяглися і ледь не відриваються. Завдяки глибокому декольте помітні блискучі аксесуари артистки. Тонка талія також підкреслена настільки відвертим верхом. 

Вона розпустила волосся, а легкий макіяж лише підкреслив гідності. 

"Знаєте, з чим стикається абсолютно будь-який артист, який стає self продюсером? З величезним вантажем відповідальності...", - написала Оля. 

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна запостила фото у розділі Сториз. На них вона постала в чомусь схожому на чорний пеньюар з мереживною вставкою і такий же чорний халатик.

При цьому точно розглянути одяг співачки не можна. Крім того, можна помітити, що на обличчі у Серябкіної відсутня косметика. 

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" вразила шикарними формами в сіточці і чорній шкірі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда екс-солістка "Срібло" посвітила солодкими місцями в одній сіточці.

Також Politeka писала, що экс-солістка «Срібло» в шкіряному вбранні застигла в непристойній позі.