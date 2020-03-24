Известная певица Ольга Серябкина (Molly), бывшая солистка группы "Серебро" имеет массу фанатов, которые создают фан-странички 

Так, в одной из групп, посвященных артистке, было опубликовано фото, на котором Серябкина позирует в машине, пишет Politeka.net.

Звезда позировала в коротком зеленом платье с ярким принтом. Артистка засветила свои стройные ножки, однако наряд был свободным, и, кроме груди, ничего не выделил в фигуре Оли. 

Образ Серябкиной дополнили аксессуары.

Звезда находилась на заднем сиденье, она пристально смотрела в кадр большими глазами. Пухлые губы она спрятала под пальцами. 

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На лице красотки выделялись темные брови и пышные ресницы: "Загляденье". 

"С добрым утром", - подписано фото авторами поста. 

Только за восемь минут пост собрал более 250 лайков и немного комментариев. 

"Где это ты Олька колесишь", "Привет красивая", - написали пользователи сети. 

Напомним, Оля Серябкина предстала в прозрачном топе и мини-юбке. 

Наряд представлял из себя черную сетку, которая обтянула аппетитные прелести звезды.

Сквозь прозрачные вставки был заметен белый лифчик звезды. Юбочка также имела прозрачные сетки с обоих сторон. Она подчеркнула тонкую талию знаменитости. 

"Блики искренности - это хитрые ловушки 🤪", - подписали кадр авторы поста в фан-страничке. 

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина позировала в черной кожаной рубашке. Она так затянула прелести артистки, что пуговицы натянулись и едва не отрываются. Благодаря глубокому декольте видны блестящие аксессуары артистки. Тонкая талия также подчеркнута столь откровенным верхом. 

Волосы она распустила, а легкий макияж лишь подчеркнул достоинства. 

"Знаете, с чем сталкивается абсолютно любой артист, который становится self продюсером? С огромным грузом ответственности...", - написала Оля. 

Напомним также, что Оля Серябкина запостила фото в разделе Сториз. На них она предстала в чем-то похожем на черный пеньюар с кружевной вставкой и такой же черный халатик.

При этом точно рассмотреть одежду певицы нельзя. Кроме того, можно заметить, что на лице у Серябкиной отсутствует косметика. 

Напомним, экс-солистка "Серебро" впечатлила шикарными формами в сеточке и черной коже.

Как сообщала Politeka, пышногрудая экс-солистка "Серебро" посветила сладкими местами в одной сеточке.

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» в кожаном наряде застыла в неприличной позе.