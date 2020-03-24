Известная певица Ольга Серябкина (Molly), бывшая солистка группы "Серебро" имеет массу фанатов, которые создают фан-странички
Так, в одной из групп, посвященных артистке, было опубликовано фото, на котором Серябкина позирует в машине, пишет Politeka.net.
Звезда позировала в коротком зеленом платье с ярким принтом. Артистка засветила свои стройные ножки, однако наряд был свободным, и, кроме груди, ничего не выделил в фигуре Оли.
Образ Серябкиной дополнили аксессуары.
Звезда находилась на заднем сиденье, она пристально смотрела в кадр большими глазами. Пухлые губы она спрятала под пальцами.
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На лице красотки выделялись темные брови и пышные ресницы: "Загляденье".
"С добрым утром", - подписано фото авторами поста.
Только за восемь минут пост собрал более 250 лайков и немного комментариев.
"Где это ты Олька колесишь", "Привет красивая", - написали пользователи сети.
Напомним, Оля Серябкина предстала в прозрачном топе и мини-юбке.
Наряд представлял из себя черную сетку, которая обтянула аппетитные прелести звезды.
Сквозь прозрачные вставки был заметен белый лифчик звезды. Юбочка также имела прозрачные сетки с обоих сторон. Она подчеркнула тонкую талию знаменитости.
"Блики искренности - это хитрые ловушки 🤪", - подписали кадр авторы поста в фан-страничке.
Ранее сообщалось, что Оля Серябкина позировала в черной кожаной рубашке. Она так затянула прелести артистки, что пуговицы натянулись и едва не отрываются. Благодаря глубокому декольте видны блестящие аксессуары артистки. Тонкая талия также подчеркнута столь откровенным верхом.
Волосы она распустила, а легкий макияж лишь подчеркнул достоинства.
"Знаете, с чем сталкивается абсолютно любой артист, который становится self продюсером? С огромным грузом ответственности...", - написала Оля.
Напомним также, что Оля Серябкина запостила фото в разделе Сториз. На них она предстала в чем-то похожем на черный пеньюар с кружевной вставкой и такой же черный халатик.
При этом точно рассмотреть одежду певицы нельзя. Кроме того, можно заметить, что на лице у Серябкиной отсутствует косметика.
Напомним, экс-солистка "Серебро" впечатлила шикарными формами в сеточке и черной коже.
Как сообщала Politeka, пышногрудая экс-солистка "Серебро" посветила сладкими местами в одной сеточке.
Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» в кожаном наряде застыла в неприличной позе.