Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує лежачи на лежаку без білизни, виставивши напоказ ідеальне тіло. У якийсь момент зірка починає грайливо дивитися на камеру, посміхаючись і частково встаючи.

При цьому дівчина позбавила можливості сказати що-небудь своїх шанувальників – кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.

До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото у відвертій білизні. Так, на знімку Чері позує біля квіткової композиції. Для фотографії дівчина одягла темне боді з білими рукавами і закритою шиєю, тоді як її "пружні м'ячики" відкриті у всій красі, а там є на що подивитися. Сміливий наряд моделі підкреслює соковиті стегна Ани Чері, а волосся грайливо розкладені на спині.

На знімку дівчина стоїть повернувшись спиною до камери, тому користувачі мережі мають можливість побачити її п'яту точку у всій красі, адже прозора тканина наряду зовсім нічого не приховує.

Користувачі мережі прийшли в неймовірний захват побачивши такий відвертий знімок, засипавши Ані захопленими компліментами.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.