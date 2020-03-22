Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми откровенными снимками с отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует лежа на лежаке без белья, выставив напоказ идеальное тело. В какой-то момент звезда начинает игриво смотреть на камеру, улыбаясь и частично вставая.

При этом девушка лишила возможности сказать что-либо своих поклонников – кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании.

Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в откровенном белье. Так, на снимке Чери позирует около цветочной композиции. Для фотографии девушка надела темное боди с белыми рукавами и закрытой шеей, тогда как ее "упругие мячики" открыты во всей красе, а там есть на что посмотреть. Смелый наряд модели подчеркивает сочные бедра Аны Чери, а волосы игриво разложены на спине.

На снимке девушка стоит повернувшись спиной к камере, поэтому пользователи сети имеют возможность увидеть ее пятую точку во всей красе, ведь прозрачная ткань наряда совсем ничего не скрывает.

Пользователи сети пришли в невероятный восторг увидев такой откровенный снимок, засыпав Ани восхищенными комплиментами.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.