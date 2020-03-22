Відома фітнес-модель Ана Чері втратила останню краплю сорому і показала пишні форми в прозорій білизні

Як повідомляє Politeka.net знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.

До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Цього разу вона знову повернулася до своїх улюблених фото у відвертій білизні. Так, на знімку Чері позує біля квіткової композиції. Для фотографії дівчина одягла темне боді з білими рукавами і закритою шиєю, тоді як її "пружні м'ячики" відкриті у всій красі, а там є на що подивитися. Сміливий наряд моделі підкреслює соковиті стегна Ані Чері, а волосся грайливо розкладене на спині.

На знімку дівчина стоїть повернувшись спиною до камери, тому користувачі мережі мають можливість побачити її п'яту точку у всій красі, адже прозора тканина наряду зовсім нічого не приховує.

Користувачі мережі прийшли в неймовірний захват побачивши такий відвертий знімок, засипавши Ані захопленими компліментами.

Також раніше повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері любить оточувати себе гарними людьми.

33-річна красуня поділилася у своєму сториз в Instagram відео, на якому «запалює» разом з відомим майстром з бровам Джессі Сьєррою.

На відео обидві дівчини – в пляжних костюмах. Ана Чері – в білому з малюнком бікіні, яке практично не приховує всі самі спокусливі частини тіла, а Джессі – в топі тілесного кольору і чорних трусиках, а на талії – чорна хустка з прозорої тканини.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, чим її нагородила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.