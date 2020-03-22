Відома фітнес-модель Ана Чері втратила останню краплю сорому і показала пишні форми в прозорій білизні
Як повідомляє Politeka.net знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.
До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.
Цього разу вона знову повернулася до своїх улюблених фото у відвертій білизні. Так, на знімку Чері позує біля квіткової композиції. Для фотографії дівчина одягла темне боді з білими рукавами і закритою шиєю, тоді як її "пружні м'ячики" відкриті у всій красі, а там є на що подивитися. Сміливий наряд моделі підкреслює соковиті стегна Ані Чері, а волосся грайливо розкладене на спині.
«Яка там робота»: мережу підірвав потік котів, які сумують на карантині, кумедні кадри
Жінка вилікувалася від коронавіруса і розкрила головну деталь: що потрібно знати, щоб вижити
Дорофєєва блиснула ідеальними формами без штанів у натовпі чоловіків: "Взагалі вогонь!"
Доплата до пенсій через карантин: "гроші перерахують тим, хто..."
На знімку дівчина стоїть повернувшись спиною до камери, тому користувачі мережі мають можливість побачити її п'яту точку у всій красі, адже прозора тканина наряду зовсім нічого не приховує.
Користувачі мережі прийшли в неймовірний захват побачивши такий відвертий знімок, засипавши Ані захопленими компліментами.
Також раніше повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері любить оточувати себе гарними людьми.
33-річна красуня поділилася у своєму сториз в Instagram відео, на якому «запалює» разом з відомим майстром з бровам Джессі Сьєррою.
На відео обидві дівчини – в пляжних костюмах. Ана Чері – в білому з малюнком бікіні, яке практично не приховує всі самі спокусливі частини тіла, а Джессі – в топі тілесного кольору і чорних трусиках, а на талії – чорна хустка з прозорої тканини.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, чим її нагородила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.