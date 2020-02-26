Фитнес-модель Ана Чери заставила краснеть мужчин со всего мира новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Все улыбаются, потому что мой любимый спортивный бюстгальтер вернется уже 1 марта! Этот спортивный бюстгальтер буквально делает любой размер груди выглядеть потрясающе!!! Также смотрится ооочень мило с джинсами или юбкой! Обожаю его!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует в черном облегающем топе и спортивных штанах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Великолепная», «очень хорошо смотритесь», «невероятные формы», «бомба», «огонь», «божественная», «настоящее наслаждение», -пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье.

Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки.

Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.

Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.

Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.

Девушка прикоснулась рукой к плечу, будто желая скинуть бретельку. Об такую красотку можно обжечься.

Она посмотрела вызывающе в камеру и приоткрыла губы. Откровенный образ модели дополнили украшения в виде небольших колец в ушах и тонкой цепочки на шее.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.