Зірка вразила своїх шанувальників з новою силою

Британська модель та інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, опублікувала кілька гарячих сторіс зі своєю подружкою

Зірка порадувала шанувальників відео, в яких блищала в білому короткому топі, пише Politeka.net.

Так, на кадрах зірка з'явилася в обтягуючому вбранні, яке виділило її немаленькі принади, взагалі: "Розміри вражають".

Топ ледь утримував значні форми інстадіви, натягнувшись на них. Не можна було не помітити і пружний прес з тонкою талією. Також на красотке були спортивні штани.

Демі розпустила довге волосся і виглядала дуже свіжо і щасливо.

Зірка позувала вдома, куди до неї прийшла її не менш гаряча подруга-блондинка. Дівчина також обрала відвертий наряд - білий топ на тонких бретельках, який виділив її пружні груди і сталевий прес.

Дівчата спілкувалися з підписниками, а також розважалися за допомогою одного з додатків. Загалом, красуні веселилися, як могли. Обидві посміхалися, не втомлюючись демонструвати свої гарячі тіла.

Нагадаємо, Демі Роуз стояла спиною до фотографа, посвітивши пружними сідницями. Плавки стали гармошкою від того, що зірка натягнула їх вище стегон.

Тонкі бретельки на спині привернули увагу і додавали пікантності образу.

Дівчина склала руки з боків, і, стоячи прямо, милувалася заходом.

За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів. Демі обсипали безліччю компліментів.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала лише в бікіні синього відтінку, верхню частину купальника дівчина вирішила не надягати.

На знімку Роуз катається на гойдалці у відкритому басейні, свою красу вона прикриває рукою. Її волосся покладені в легкі локони і прибрані в бік, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники були зачаровані новими фото красуні.

Нагадаємо також, що Демі Роуз зняла себе в дзеркало таким чином, що у відображенні було видно її неосяжну «п'яту точку» у всій красі. Модель покрутилася під час сториз, щоб шанувальники встигли роздивитись.

Шкода, що фанати не змогли прокоментувати фото зірки відкрито.

Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз блиснула солодкими місцями прямо в машині: "Неймовірна!".

Як повідомляла Politeka, гаряча Демі Роуз у невидимому білизна показала значний бюст: таку красу не заховати.

Також Politeka писала, що Демі Роуз скинула все зайве і показала свої ласощі: побачене змусить вас пускати слину.