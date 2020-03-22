Знаменита модель білизни і купальників Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", зважилася на відверту фотосесію, засвітивши пишних подружок

Як повідомляє Politeka.net, низькоросла Демі – володарка пишних форм і тонкої талії. Однак це не завадило їй досягти успіху не тільки в модельному світі, але і в інтернет-просторі.

Кожна її публікація в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.



Її фотоблог Instagram наповнений знімками в бікіні, зі сміливих фотосесій і прогулянок, які змушують червоніти. Однак остання фотографія заворожує не тільки красою Демі, але і антуражем.

На новому фото красуня постала лише в бікіні синього відтінку, верхню частину купальника дівчина вирішила залишити в шафі. На знімку Роуз катається на гойдалці у відкритому басейні, свою пишну красу вона прикриває рукою. Її волосся покладено в легкі локони і прибране в бік, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники були зачаровані новим образом своєю спокусливою улюблениці, залишивши для неї безліч компліментів.

Також раніше повідомлялося, що модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала форми в міні-бікіні.

Так, дівчина позує в червоному міні-бікіні на тлі басейну. Переваги зірки прикриває лише невелика тканина на прозорих бретельках.

Сам пост супроводжувався лише тегами, однак це не завадило її шанувальникам прийти в стан захвату.

«Божественний вигляд!», «ось це чудо», «мені аж жарко стало», «неймовірні форми», «на це можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз блиснула солодкими місцями прямо в машині: "Неймовірна!".

Як повідомляла Politeka, гаряча Демі Роуз у невидимому білизна показала значний бюст: таку красу не заховати.

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