Знаменитая модель белья и купальников Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", решилась на откровенную фотосессию, засветив пышных "подружек"

Как сообщает Politeka.net, низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в интернет-пространстве.

Каждая ее публикация в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.



Ее фотоблог Instagram наполнен снимками в бикини, со смелых фотосессий и прогулок, которые заставляют краснеть. Однако последняя фотография завораживает не только красотой Деми, но и антуражем.

На новом фото красотка предстала лишь в бикини синего оттенка, верхнюю часть купальника девушка решила оставить в шкафу. На снимке Роуз катается на качелях в открытом бассейне, свою пышную красоту она прикрывает рукой. Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники были очарованы новым образом своей соблазнительной любимицы, оставив для нее множество комплиментов.

Также ранее сообщалось, что модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала формы в мини-бикини.

Так, девушка позирует в красном мини-бикини на фоне бассейна. Достоинства звезды прикрывает лишь небольшая ткань на прозрачных бретельках.

Сам пост сопровождался лишь тегами, однако это не помешало ее поклонникам прийти в состояние восторга.

«Божественный вид!», «вот это загляденье», «мне аж жарко стало», «невероятные формы», «на это можно смотреть вечно», - пишут они.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.