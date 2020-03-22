Фітнес-модель Ана Чері прихваснула жіночними формами на пляжі в купальнику і також показала особисті фото того, як ніжиться в ліжку

У спекотному образі модель з'явилася на фото зі своїх сторіз. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram "фітнес-няші".

Популярна американська instagram-знаменитість вирішила показати, як провела час на пляжі - на нових кадрах вона позує в тісному і цікавого мерехтливого кольору верху купальника, а також капелюшку. Видно, що на курорті, де раніше відпочивала знаменитість день видався спекотним, а фігуриста красуня із задоволенням поніжилася на сонечку.

На іншому кадрі інстадива також ніжилася, але вже вдома і не одна. На кадрах зірка мережі засвітила домашнього улюбленця - кота коричнево-сірого забарвлення. Вона гладила тваринку, а котик мило муркотів у Чері на руках.

До цього ми писали про те, що Чері опублікувала гаряче фото в бікіні.

Зірка постала впівоберта, засвітивши найапетитніші місця. На знімку модель з'явилася в яскравому бікіні на мотузочках.

Дівчина виставила напоказ ідеальні форми, зокрема пружну п'яту точку. Вона підняла ніжку, показавши які вони рівні й стрункі.

Зверху був надітий верх у вигляді трикутників, який підкреслив пишні груди. Ана розпустила волосся, трохи прикривши ними спину. Красиві рельєфи, тонка талія і пружні частини тіла - все це виглядає прекрасно. Завершують образ аксесуари, в тому числі елегантна чорна капелюшок.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!".

А ще Politeka писала, що соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

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