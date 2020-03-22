Фитнес-модель Ана Чери прихвастнула женственными формами на пляже в купальнике и также показала личное фото того, как нежится в постели

В жарком образе модель предстала на фото со своих сториз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram "фитнес-няши".

Популярная американская инстаграм-знаменитость решила показать, как провела время на пляже - на новых кадрах она позирует в тесном и интересного пудрового цвета верхе купальника, а также шляпке. Видно, что на курорте, где ранее отдыхала знаменитость день выдался жарким, а фигуристая красавица с удовольствием понежилась на солнышке.

На другом кадре инстадива также нежилась, но уже дома и не одна. На кадрах звезда сети засветила домашнего любимца - кота коричнево-серого окраса. Она гладила животное, а котик мило мурлыкал у Чери на руках.

До этого мы писали о том, что Чери опубликовала горячее фото в бикини.

Звезда предстала вполоборота, засветив самые аппетитные места. На снимке модель предстала в ярком бикини на веревочках.

Девушка выставила напоказ идеальные формы - в частности упругую пятую точку. Она приподняла ножку, показав какие они ровные и стройные.

Сверху был надет верх в виде треугольников, который подчеркнул пышную грудь. Ана распустила волосы, немного прикрыв ими спину. Красивые рельефы, тонкая талия и упругие части тела - все это смотрится великолепно. Завершают образ аксессуары, в том числе элегантная черная шляпка.

Напомним, что Ким Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!".

А еще Politeka писала, что сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

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