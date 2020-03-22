Одна з наймолодших і заможних жінок світу Кайлі Дженнер здивувала своїх шанувальників класичним образом

Як повідомляє Politeka.net, наймолодша мільярдерка у світі, як і більшість людей зараз остерігається коронавірусної інфекції і більше часу проводить вдома. 22-річна красуня-артистка з'явилася перед шанувальниками цього разу саме вдома, сидячи в кріслі біля дзеркала і в обтягуючому її пишні форми вбранні.

Молодша з сімейства Кардашян була в строгому темному вбранні, ймовірно, обтягуючій сукні в підлогу і під горло, як водолозка, зірка мережі і ТБ запитала у своїх шанувальників про переваги у фільмах, а ті навперебій почали пропонувати їй різні варіанти з того, що можна подивитися. Також фолловери коментували зовнішність Кайлі, називаючи її "справжньою красунею, "пантерою" і "розумницею" й відзначили, що її стриманий образ приємно здивував.

Також раніше повідомлялося, що наймолодша мільярдер світу Кайлі Дженнер здивувала зовнішністю у сірому безформному костюмі.

Зірка позувала в кріслі у світлій локації. Кайлі постала в сірому смугастому костюмі і шапці.

Вбрання не підкреслював достоїнства фігури знаменитостей, він мав вайлуватий вигляд: "Ого, як сміливо!".

Зірка на першому фото сперлася на спинку крісла, підняла ноги і поклала на журнальний столик. При цьому вона обіймала чорну сумку.

Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер посвітила своїм багатством на піску.

Як повідомляла Politeka, Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця.

Також Politeka писала, що Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні.