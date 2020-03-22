Одна из самых молодых и состоятельных женщин мира Кайли Дженнер удивила своих поклонников классическим образом
Как сообщает Politeka.net, самая молодая миллиардерша в мире, как и большинство, людей сейчас остерегается коронавирусной инфекции и больше проводит времени дома. 22-летняя красавица-артистка предстала перед поклонниками на сей раз именно дома, сидя в кресле у зеркала и в обтягивающем ее пышные формы наряде.
Младшая из семейства Кардашьян была в строгом темном наряде, вероятно, обтягивающем платье в пол и под горло, как водолозка, звезда сети и ТВ спросила у своих поклонников о предпочтениях в фильмах, а те наперебой стали ей предлагать различные варианты из того, что можно посмотреть. Также фолловеры комментировали внешность Кайли, называя ее "настоящей красавицей, "пантерой" и "умницей" и отметили, что ее сдержанный образ приятно удивил.
Украинцы не могут забрать свои деньги в отделениях: ПриватБанк назвал причину
Могилевская с увеличенной грудью порвала всех прямо на сцене: "объемы впечатляют"
Платежи за электричество по-новому: появилось детальное разъяснение для украинцев
Меладзе без стыда показал, как его брат зажигает с Боярской, сеть кипит: «Она пьяная?»
Также ранее сообщалось, что самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила внешностью в сером бесформенном костюме.
Звезда позировала в кресле в светлой локации. Кайли предстала в сером полосатом костюме и шапке.
Наряд не подчеркивал достоинства фигуры знаменитости, он имел мешковатый вид: "Ого, как смело!".
Звезда на первом фото облокотилась на спинку кресла, подняла ноги и положила на журнальный столик. При этом она обнимала черную сумку.
Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.
Как сообщала Politeka, Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.
Также Politeka писала, что Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.