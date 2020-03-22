Одна из самых молодых и состоятельных женщин мира Кайли Дженнер удивила своих поклонников классическим образом

Как сообщает Politeka.net, самая молодая миллиардерша в мире, как и большинство, людей сейчас остерегается коронавирусной инфекции и больше проводит времени дома. 22-летняя красавица-артистка предстала перед поклонниками на сей раз именно дома, сидя в кресле у зеркала и в обтягивающем ее пышные формы наряде.

Младшая из семейства Кардашьян была в строгом темном наряде, вероятно, обтягивающем платье в пол и под горло, как водолозка, звезда сети и ТВ спросила у своих поклонников о предпочтениях в фильмах, а те наперебой стали ей предлагать различные варианты из того, что можно посмотреть. Также фолловеры комментировали внешность Кайли, называя ее "настоящей красавицей, "пантерой" и "умницей" и отметили, что ее сдержанный образ приятно удивил.

Также ранее сообщалось, что самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила внешностью в сером бесформенном костюме.

Звезда позировала в кресле в светлой локации. Кайли предстала в сером полосатом костюме и шапке.

Наряд не подчеркивал достоинства фигуры знаменитости, он имел мешковатый вид: "Ого, как смело!".

Звезда на первом фото облокотилась на спинку кресла, подняла ноги и положила на журнальный столик. При этом она обнимала черную сумку.

Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.

Как сообщала Politeka, Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.