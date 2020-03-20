Українська Instagram-модель Олена Омович показала, як валяється на ліжку в домашньому одязі

Юна українка здобула велику популярність в мережі завдяки своїм провокаційним публікацій в Instagram і навіть стала відома, як «українська Кім Кардашьян». Зараз Олена, як і всі українці, сидить вдома після того, як в країні був введений карантин через коронавірус. У зв'язку з цим модель частіше постить архівні фото або нові домашні кадри.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Омович показала, що робить вдома, коли втомлюється. Так, на новому короткому відео в розділі Сториз модель валяється в ліжку в короткому білому топі, який обтягує її вражаючого розміру груди. Дівчина виглядає дуже втомленою. На відео вона закочує очі і перевертається з боку на бік, демонструючи свій пірсинг у пупку.

«Заїб@лась», - коротко і ємко підписала кадри Омович. Судячи з усього, моделі вже набридло безвилазно сидіти вдома.

Втім, шанувальники не змогли поцікавитися у красуні, від чого ж вона так втомилася, так як в Сториз відсутня можливість коментування.

Раніше ми писали про те, що Омович подратувала відвертими кадрами топлес, продемонструвавши свій улюблений ракурс.

Так, Омович вирішила поділитися гарячим фото з пляжу, на якому вона позує в одних плавка від купальника. «Вгорі» ж у моделі нічого немає, тому вона змушена закривати вражаючих розмірів груди руками. Від багатьох схожих фотографій цей знімок відрізняє оригінальний ракурс: фото зроблено знизу, що дозволяє гідно оцінити форми Омович.

«Мій улюблений ракурс», - зізналася модель у підписі до світлини.

Шанувальники Омочивши прийшли в захват від цього фото.

«Неймовірне фото) Шрами у вас зовсім не видно», «Міс усіх часів», «Офігєть сексі», «Носик так красиво виглядає», «У мене потекли слинки», «Нічо так маракаси», «а че б також так без трусів?», - писали люди.

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