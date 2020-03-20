Відома російська співачка Анна Семенович показала вологе фото в Instagram

На кадрі Семенович позує зовсім без одягу і з маскою на обличчі. Образ вона доповнила фільтром на камері, який домалював їй вушка, носик і вуса зайчика. Ганна розслаблялася у ванній, але показала тільки верхню частину тіла, щоб нічого зайвого не засвітити. На тлі можна побачити столик з косметикою та інші предмети інтер'єру ванної кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати коментарі під ним. Все із-за того, що він був викинуть в сторіс Инстаграма, де такого функціоналу не передбачено.

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Анна Семенович показала нове спокусливе фото в Instagram.

На фото Семенович позує в леопардовій спідниці і чорною напівпрозорої блузці. Ганна стала боком біля драбини і спокусливо піднесла палець до губ. Волосся у співачки в цей раз були розпущені. На тлі можна побачити тільки стіну і підлогу.

"Улюблені буду відповідати на ваші запитання , ви багато мені робите компліменти , що я виглядаю на 30 років і мені, звичайно, дуже приємно , спасибі вам велике. Мені правда дуже пощастило з генетикою , мої Батьки гарні люди і вони дуже молодо виглядають, але секрет не тільки в цьому. Мій найбільший плюс - це весела вдача , вміння голосно реготати і радіти", - написала Семенович.

Повідомлялося, що 40-річна російська співачка Анна Семенович збентежила шанувальників занадто відвертим кадром.

Артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливій образі. На співачці червоне плаття з оригінальним верхи, спадаючим хвилями на зону декольте, яка здатна звести з розуму будь-кого.

Нагадаємо, пишногруда Семенович засвітила найпотаємніше в легкому халатику

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович знайшла собі розвагу на карантині, показуючи "дыньки"

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