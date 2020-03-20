Російська співачка Тетяна Котова показала архівні кадри, де вона позувала в білизні і відвертій позі

Як передає Politeka.net, артистка поділилася фото в сторіз Instagram. На опублікованих фото зірка сцени і екс-солістка ВІА Гри сиділа на підлозі, підігнувши ноги, при цьому було видно пікантні частини її тіла. Крім того, на артистці чудово сиділао чорна мереживна білизна - в комплект входили також панчохи з підв'язками. Такий відвертий кадр колись став обкладинкою російського Playboy.

На іншому своєму фото зі сторіз виконавиця прямо в ліжку покрасувалася зі своїм домашніим улюбленцем - світлого забарвлення песиком. Тетяна корчила смішні рожиці, а її маленький друг грайливо поглядав в камеру і крутив хвостом.

Відзначимо, що можливості прокоментувати кадри зірки сцени і глянцю у її шанувальників цього разу не було, але раніше фоловери знаменитості "відвішували" на адресу Котової чимало компліментів, серед яких: "божественної краси жінка", "чарівна", "неймовірна", "бомба" і тому подібні.

Раніше ми повідомляли, що Котова просила шанувальників оцінити те, як вона веде свій мікроблог. Судячи з хвалебних коментарів, усі просто в захваті від краси дівчини, її простости й бажання стати кращою. На цей раз співачка підвела підсумки:

"Кілька днів тому я поставила запитання про те, що подобається або ні в моєму акаунті і чому колись підписалися на мене 😌 Я дуже рада, що наші думки збігаються і майже одноголосно всім полюбився той контент, який вже є. 🙌🏻 Це неймовірна сила і мотивація - вести записи й далі, розуміючи, що instagram - не марна трата часу... Дякую всім і прошу не захоплюватися безцільним серфінгом в інтернеті, а провести сьогоднішній день з коханими 😘 Всім любові 🌹".

Фото на "французький манер" зібрало чимало компліментів і "сердечок" - за кілька годин більше 4000.

"Тетяна ти супер😘❤️"

"Дуже красива, жива позитивна, життєрадісна!Подобається за вами спостерігати! 😘"

"Яка хитренька Танюшка )"

"Знову ви з косою Тетяна, коси вам дуже до лиця🌸"

Раніше ми повідомляли, Котова підкорила публіку милим фото з чотирилапим улюбленцем. Виявляється, Тетяна завела цуценя породи "мальтипу". Кудлатий песик кольору "капучіно" і його господиня зворушили мережу.

"Не можу просто😍 ну що за чудо? Хочеться дивитися і дивитися, на цих милашних малюків❤️"; "Божечки яке диво 😍😍"; "Не слинява?🧐", - писали в коментарях.

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