Топ-модель Кендалл Дженнер покрасувалася перед камерами в білизні
Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер в рекламній кампанії відомого бренду постала перед камерами в темних трусиках і бра. Фігура артистки - просто вражає.
Так на кадрах зі сторіз знаменитості вона кокетує перед об'єктивами в білизняному комплекті і при цьому заклично дивиться в камеру. Крім того, модель показала окремими знімками саме свою струнку фігуру. Частково красуня-артистка засвітила свої груди, сідниці, талію, живіт і стегна.
Образ не був надто відвертим - стримане укладання, непомітний макіяж і скромна, за Голлівудськими і мірками ЛА, студія.
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Прокоментувати кадри у шанувальників зірки можливості немає, але вони нахвалювали Кендалл і раніше: писали, що та чи найкрасивіша з сімейства Кардашьян, ну, що ноги в неї найстрункіші - так це точно.
Раніше модель постала перед камерою практично повністю роздягненою.
Нагадаємо, Кендалл на сьогодні є найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Її прибуток за 2018 рік склала $22,5 млн. Багато також бачать в ній одного з головних сучасних инфлюенсеров. Кожен знімок дівчата в соцмережах тут же набирає тисячі лайків та коментарів.
Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер посвітила своїм багатством на піску.
Як повідомляла Politeka, Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця.
Також Politeka писала, що Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні.