Топ-модель Кендалл Дженнер покрасувалася перед камерами в білизні

Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер в рекламній кампанії відомого бренду постала перед камерами в темних трусиках і бра. Фігура артистки - просто вражає.

Так на кадрах зі сторіз знаменитості вона кокетує перед об'єктивами в білизняному комплекті і при цьому заклично дивиться в камеру. Крім того, модель показала окремими знімками саме свою струнку фігуру. Частково красуня-артистка засвітила свої груди, сідниці, талію, живіт і стегна.

Образ не був надто відвертим - стримане укладання, непомітний макіяж і скромна, за Голлівудськими і мірками ЛА, студія.

Прокоментувати кадри у шанувальників зірки можливості немає, але вони нахвалювали Кендалл і раніше: писали, що та чи найкрасивіша з сімейства Кардашьян, ну, що ноги в неї найстрункіші - так це точно.

Раніше модель постала перед камерою практично повністю роздягненою.