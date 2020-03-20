Топ-модель Кендалл Дженнер покрасовалась перед камерами в белье

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер в рекламной кампании небезызвестного бренда предстала перед камерами в темныхз трусиках и бра. Фигура артистки - просто поражает.

Так на кадрах со сториз знаменитости она кокетничает перед объективами в бельевом комплекте и при этом призывно смотрит в камеру. Кроме того, модель показала отдельными снимками именно свою стройную фигуру. Частично красотка-артистка засветила свою грудь, ягодицы, талию, живот и бедра.

Образ не был слишком откровенным - сдержанная укладка, неброский макияж и скромная, по Голливудским и меркам ЛА, студия.

Прокомментировать кадры у поклонников звезды возможности нет, но они нахваливали Кендалл и ранее: писали, что та чуть ли самая красивая из семейства Кардашьян, ну, что ноги у нее самые стройные - так этот точно.

Ранее модель показалась перед камерой практически полностью раздетой.

Она сидела на полу в джинсовом костюме. Внимание к себе сразу же привлек расстегнутый жилет, который еле прикрывал обнаженную грудь модели.

Напомним, Кендалл на сегодня является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее прибыль за 2018 год составила $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает тысячи лайков и комментариев.