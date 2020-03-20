Топ-модель Кендалл Дженнер покрасовалась перед камерами в белье
Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер в рекламной кампании небезызвестного бренда предстала перед камерами в темныхз трусиках и бра. Фигура артистки - просто поражает.
Так на кадрах со сториз знаменитости она кокетничает перед объективами в бельевом комплекте и при этом призывно смотрит в камеру. Кроме того, модель показала отдельными снимками именно свою стройную фигуру. Частично красотка-артистка засветила свою грудь, ягодицы, талию, живот и бедра.
Образ не был слишком откровенным - сдержанная укладка, неброский макияж и скромная, по Голливудским и меркам ЛА, студия.
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Прокомментировать кадры у поклонников звезды возможности нет, но они нахваливали Кендалл и ранее: писали, что та чуть ли самая красивая из семейства Кардашьян, ну, что ноги у нее самые стройные - так этот точно.
Ранее модель показалась перед камерой практически полностью раздетой.
Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.
Как сообщала Politeka, Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.
Также Politeka писала, что Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.