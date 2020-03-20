Фітнес-модель Ана Чері похвалилася ідеальним тілом в по-літньому спекотному образі

Популярна американська instagram-знаменитість навіть у розпал пандемії не перестає радувати своїх шанувальників по всьому світу гарячими кадрами, на яких демонструє свої вражаючі об'єми.

Як передає Politeka, Чері поділилася новим спокусливим фото на своїй сторінці в Instagram. На зробленому крупним планом знімку модель зображена тільки по груди, тому складно сказати, що з одягу на ній надіто. Рожевий ліф з глибоким декольте ідеально підкреслює форми моделі, а її легкий літній образ доповнюють кокетливий солом'яний капелюшок і безліч прикрас. Чері картинно зажмурила очі й привідкрила пухкі губки, підставляючи обличчя сонцю.

«Випромінюй позитив. Це був дивний тиждень, але ми прорвемося!», - підписала свій знімок красуня.

В коментарях до фото передплатники моделі сходять з розуму від її краси і дякують за слова підтримки.

До цього ми писали про те, що Чері опублікувала гаряче фото в бікіні.

Зірка постала впівоберта, засвітивши найапетитніші місця. На знімку модель з'явилася в яскравому бікіні на мотузочках.

Дівчина виставила напоказ ідеальні форми, зокрема пружну п'яту точку. Вона підняла ніжку, показавши які вони рівні й стрункі.

Зверху був надітий верх у вигляді трикутників, який підкреслив пишні груди. Ана розпустила волосся, трохи прикривши ними спину. Красиві рельєфи, тонка талія і пружні частини тіла - все це виглядає прекрасно. Завершують образ аксесуари, в тому числі елегантна чорна капелюшок.

Чері позувала біля дверей на вулиці, закривши очі. Позаду височіли пальми.

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"Я не ідеальна, ніхто не ідеальний. Ми повинні любити наші тіла і бути добрими до себе", - написала модель.

За словами Ганни, вона хоче поділитися своїми домашніми тренуваннями і запросила всіх до перегляду в четвер.

Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері не встежила за крихітним бікіні і засвітила зайве.