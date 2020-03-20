Фитнес-модель Ана Чери похвасталась идеальным телом в по-летнему жарком образе

Популярная американская инстаграм-знаменитость даже в разгар пандемии не перестает радовать своих поклонников по всему миру горячими кадрами, на которых демонстрирует свои впечатляющие объемы.

Как передает Politeka, Чери поделилась новым соблазнительным фото на своей странице в Инстаграм. На сделанном крупным планом снимке модель запечатлена только по грудь, поэтому сложно сказать, что из одежды на ней надето. Розовый лиф с глубоким декольте идеально подчеркивает формы модели, а ее легкий летний образ дополняют кокетливая соломенная шляпка и множество украшений. Чери картинно зажмурила глаза и приоткрыла пухлые губки, подставляя лицо солнцу.

«Излучай позитив. Это была странная неделька, но мы прорвемся!», - подписала свой снимок красотка.

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В комментариях к фото подписчики модели сходят с ума от ее красоты и благодарят за слова поддержки.

До этого мы писали о том, что Чери опубликовала горячее фото в бикини.

Звезда предстала вполоборота, засветив самые аппетитные места. На снимке модель предстала в ярком бикини на веревочках. 

Девушка выставила напоказ идеальные формы - в частности упругую пятую точку. Она приподняла ножку, показав какие они ровные и стройные. 

Сверху был надет верх в виде треугольников, который подчеркнул пышную грудь.  Ана распустила волосы, немного прикрыв ими спину.  Красивые рельефы, тонкая талия и упругие части тела - все это смотрится великолепно. Завершают образ аксессуары, в том числе элегантная черная шляпка. 

Чери позировала у дверей на улице, закрыв глаза. Позади виднелись пальмы. 

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"Я не идеальна, никто не идеален. Мы должны любить наши тела и быть добрыми к себе", - написала модель. 

По словам Аны, она хочет поделиться  своими домашними тренировками и пригласила всех к просмотру в четверг. 

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.