Все популярнішими в модельному бізнесі стають жінки з пишними виразними формами. Саме вони сьогодні з'являються на обкладинках модних журналів

Politeka вирішила згадати найпопулярніших моделей нижньої білизни і купальників.

Нові стандарти краси задала американська зірка Кім Кардашьян. Саме її фігура стала зразком для наслідування мільйонів жінок по всьому світу. Кардашьян має свою серію нижньої білизни, яку сама ж і рекламує. Кім любить демонструвати свої пишні стегна і великі груди, а багатьох молодих моделей називають в її честь.

Так, британську модель Демі Роуз називають юною копією Кардашьян. У неї такі ж пишні форми, які вона не соромиться виставляти напоказ. Дівчина любить зніматися оголеною і регулярно радує шанувальників соковитими знімками. При цьому, параметри Роуз зовсім не модельні.

Російською версією Кардашьян називають модель Анастасію Квітко. Вона починала свою кар'єру в Москві, але пізніше перебралася до США, де такі фігури як у неї цінуються набагато більше. У Квітко вражаючі обсяги, вона відома своїми селфі «п'ятої точки».

В Україні теж є своя версія Кім Кардашьян – модель Альона Омович. Правда, у неї не такі пишні стегна, як у американки. Навпаки, вона намагається бути максимально тонкою і прозорою. Але зате вона відома численними пластичними операціями, через які виглядає як лялька.

Ще одна зірка Інстаграма, яка регулярно ділиться відвертими знімками – це модель Ана Чері. 33-річна дівчина неодноразово з'являлася на обкладинках чоловічих журналів. Її форми виглядають дуже жіночно і природно.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!".

А ще Politeka писала, що соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

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