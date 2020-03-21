Все популярнее в модельном бизнесе стают женщины с пышными выразительными формами. Именно они сегодня появляются на обложках модных журналов

Politeka решила вспомнить самых популярных моделей нижнего белья и купальников.

Новые стандарты красоты задала американская звезда Ким Кардашьян. Именно ее фигура стала образцом для подражания миллионов женщин по всему миру. Кардашьян имеет свою серию нижнего белья, которую сама же и рекламирует. Ким любит демонстрировать свои пышные бедра и большую грудь, а многих молодых моделей называют в ее честь.

Так, британскую модель Деми Роуз называют юной копией Кардашьян. У нее такие же пышные формы, которые она не стыдится выставлять напоказ. Девушка любит сниматься обнаженной и регулярно радует поклонников сочными снимками. При этом, параметры Роуз совсем не модельные.

Российской версией Кардашьян называют модель Анастасию Квитко. Она начинала свою карьеру в Москве, но позже перебралась в США, где такие фигуры как у нее ценятся намного больше. У Квитко впечатляющие объемы, она известна своими селфи «пятой точки».

В Украине тоже есть своя версия Ким Кардашьян – модель Алена Омович. Правда, у нее не такие пышные бедра, как у американки. Наоборот, она пытается быть максимально тонкой и прозрачной. Но зато она известна бесчисленными пластическими операциями, из-за которых выглядит как кукла.

Еще одна звезда Инстаграма, которая регулярно делится откровенными снимками – это модель Ана Чери. 33-летняя девушка неоднократно появлялась на обложках мужских журналов. Ее формы выглядят очень женственно и естественно.

Напомним, что Ким Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!".

А еще Politeka писала, что сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз скинула все и показала, чем занимается с подругой: «Карантинный партнер…».