Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, появилась на обложках журнала "Vogue"

Знаменитость позировала в двух образах для выпуска журнала в Греции, пишет Politeka.net.

первый снимок был сделан в красных тонах. Белла позирует, вероятно, с объемной прической: "Настоящая Бестия".

Плечи знаменитости оголены, как и спина.

Глаза красотки направлены в камеру, при этом она не улыбается.

На втором снимке Белла позирует в необычном платье из лоскутков ткани.

Наряд не по стройной фигуре звезды, отчего он немного спустился с плеча. Вероятно, под ним не было белья.

Белле сделали высокую прическу. Она пристально смотрела в камеру, все также не улыбаясь.

Руки звезды находятся по бокам.

В посте Белла поблагодарила за съемку сотрудников журнала.

За шесть часов пост собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали Хадид идеальной и одной из самых прекрасных моделей, которых они знали. Также они поздравили ее с новым появлением на обложке.

Напомним, некоторое время назад Белла Хадид разместила фото, на котором на позирует на обложке Vogue. На звезде - необычный наряд.

Верх имеет разрезы в пикантных местах, из-за чего видно, что Хадид без белья. Вырезы открывают вид на упругое тело знаменитости и тонкую талию.

Также на модели - брюки-клеш, которые создали иллюзию, что ноги еще длинее, чем на самом деле.

Звезда распустила волосы, на ее лице - макияж с акцентом на глаза.

Ранее мы писали, что Белла Хадид разместила портретные снимки, на которых есть немного оголенного тела красавицы-артистки.

На снимке видна грудь модели, некоторые ее поклонники из-за этого решили, что звезда мировых подиумов раздета полностью на фото.

Другие же "трезво" предположили, что Хадид. позировала просто в откровенном горизонтальном декольте.

Напомним также, что Белла Хадид порадовала поклонников фото из ванной.

Маска и халат прекрасно сочетались с очаровательной Беллой. Но особое внимание поклонников модели привлекло уж очень откровенное декольте.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".