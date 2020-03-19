Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала форми в міні-бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, дівчина позує в червоному міні-бікіні на тлі басейну. Переваги зірки прикриває лише невелика тканина на прозорих бретельках. Сам пост супроводжувався лише тегами, однак це не завадило її шанувальникам прийти в стан захвату.
«Божественний вигляд!», «ось це чудо», «мені аж жарко стало», «неймовірні форми», «на це можна дивитися вічно», - пишуть вони.
Кароль влаштувала гаряче тренування прямо на вулиці: "Ох, які форми..."
Новий епіцентр коронавірусу в Україні, падіння курсу і відповідь Зеленського щодо пенсій – головне за ніч
Глоба назвав знаки Зодіаку, яким не страшний коронавірус: кого хвороба обійде стороною
Фото Артура Пирожкова до пластики спливли в мережі, хірург розкрив деталі: "Йому не треба було..."
До цього ми писали, що модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної копією Кім Кардашьян, розбурхала фантазію відвертим знімком.
Нове фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку модель стоїть у чорному пеньюарі, який місцями просвещается. Роуз варто до камери спиною, випнувши свою «п'яту точку», яка представлена у всій красі. З-за тонкої тканини всі принади зірки стали надбанням громадськості.
За день фото Роуз набрав понад 700 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від зовнішності молодої моделі.
«Гарна», «Вогонь», «Моя любов», «Занадто жарко», «Ваші фотографії роблять приємними такі темні дні!», «Небезпечна», «Рокова жінка», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз блиснула солодкими місцями прямо в машині: "Неймовірна!".
Як повідомляла Politeka, гаряча Демі Роуз у невидимому білизна показала значний бюст: таку красу не заховати.
Також Politeka писала, що Демі Роуз скинула все зайве і показала свої ласощі: побачене змусить вас пускати слину.