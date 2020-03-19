Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала формы в мини-бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
Так, девушка позирует в красном мини-бикини на фоне бассейна. Достоинства звезды прикрывает лишь небольшая ткань на прозрачных бретельках. Сам пост сопровождался лишь тегами, однако это не помешало ее поклонникам прийти в состояние восторга.
«Божественный вид!», «вот это загляденье», «мне аж жарко стало», «невероятные формы», «на это можно смотреть вечно», - пишут они.
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До этого мы писали, что модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной копией Ким Кардашьян, взбудоражила фантазию откровенным снимком.
Новое фото она опубликовала на свой странице в Инстаграм. На снимке модель стоит в черном пеньюаре, который местами просвещается. Роуз стоит к камере спиной, выпятив свою «пятую точку», которая представлена во всей красе. Из-за тонкой ткани все прелести звезды стали достоянием общественности.
За день фото Роуз набрало более 700 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности молодой модели.
«Красивая», «Огонь», «Моя любовь», «Слишком жарко», «Ваши фотографии делают приятными такие темные дни!», «Опасная», «Роковая женщина», - пишут пользователи сети.
Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".
Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.
Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.