Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новою пікантною витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович позує в облягаючому білому платті, виставивши напоказ «гордість Кардаш'ян». При цьому дівчина елегантно заграє на камеру.

А на іншому знімку Омович позує в яскравому червоному платті в горошок, яке мінімально прикриває розкішні форми моделі. При цьому дівчина задерла його, демонструючи, що зараз знаходиться без бель.

Однак шанувальники Омович залишилися безмовні – знімки дівчина викинула в Сторіс.

Раніше ми повідомляли, що інста-модель Олена Омович, яку часто порівнюють з Кім Кардаш'ян, показала себе у всій красі.

Українка, яка придбала деяку популярність через частих відвертих своїх публікацій в популярній соцмережі Instagram, позувала біля ліжка і дзеркала. Примітно, що инстадива постить зараз в більшості своїй архівні кадри, так як сидить вдома, поки у країні введено режим карантину. Але вже якщо і податися на вулицю, вважає, ймовірно, Альона, то в стильному хустці на обличчі замість типової медичної маски.

Повідомлялося, що модель Олена Омович в черговий раз привернула увагу своєю витонченою фігурою.

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