Відома українська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нове фото з відпочинку в Instagram

На фото Омович позує в білій майці, яку зав'язала на животі, а також в нижній білизні. Олена була в цей раз з розпущеним волоссям, але мокрими, як і одяг. На тлі можна побачити пісок, море і небо. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Похмура погода на фото відображення мого похмурого настрою", - написала Омович під фото.

Фанати встигли поставити більше 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Теж сиджу вдома і вити хочеться", "Похмурі цицьки)", "чому на всіх фото рот відкритий?", "Асиметрія! Сподіваюся,Ви це розумієте?".

Раніше ми повідомляли, що інста-модель Олена Омович, яку часто порівнюють з-за пишних форм з Кім Кардашьян, показала себе у всій красі.

Українка, яка придбала деяку популярність через частих відвертих своїх публікацій в популярній соцмережі Instagram, позувала біля ліжка і дзеркала. Примітно, що инстадива постить зараз в більшості своїй архівні кадри, так як сидить вдома, поки у країні введено режим карантину. Але вже якщо і податися на вулицю, вважає, ймовірно, Альона, то в стильному хустці на обличчі замість типової медичної маски.

Повідомлялося, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, черговий раз привернула увагу своєю витонченою фігурою.

На знімку красуня стоїть впівоберта, відкривши пухкі губи і млосно дивлячись у камеру.

Зірка продемонструвала соковиту п'яту точку, а топ виділив її пишні груди. Також можна побачити тонку талію й стрункі, накачані ніжки.

Волосся Олена зібрала у високий пучок, а образ доповнив макіяж з акцентом на очі. Дівчина виглядає просто неймовірно.

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