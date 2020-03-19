Відома російська співачка Анна Семенович показала новий жаркий кадр в Instagram

На фото Семенович позує в халаті і без білизни. Волосся у Анни були розпущені в цей раз. Образ вона доповнила намистом на шиї. На тлі можна побачити цегляну стіну. А співачка стояла біля великого стільця, який був їй по груди. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або оцінити фото. Все із-за того, що Ганна поділилася ним у сторіс Инстаграма, де такі функції вимкнені.

Раніше ми повідомляли, що 40-річна російська співачка Анна Семенович опублікувала відверте фото і звернулася до прихильників з приводу спалаху коронавіруса.

Зірка похвалилася видатними формами у своєму мікроблозі в Instagram. Анна з'явилася в чорному довгому платті, посипаного блискітками. Вбрання чудово сів на пишної фігури зірки, але особливо ідеально підкреслив її чудовий бюст. Зона декольте в міру відкриває все соковите - ось вже точно цей знімок нікого не залишить байдужим.

Розпущене волосся з прямим проділом, а також помітний макіяж і великі сережки-кисті підкреслили образ фатальної красуні.

Повідомлялося, що 40-річна російська співачка Анна Семенович присвятила своїм головним достоїнством.

Красуня поділилася жаркими кадрами в своїх "сториз" в Instagram. Так, на одному з фото артистка з'явилася в автомобілі: на ній світло-сірий піджак, під яким темний низ, відкриває чудовий вид на зону декольте. Гаряча спокусниця акцентувала увагу на величезних принади, постукуючи по них пальцями, при цьому зухвало дивлячись в об'єктив.

На іншому кадрі Анна з'явилася на вечірці. Дівчина в чорній сукні з оригінальним білим візерунком і з розпущеним волоссям пограла на камеру.

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