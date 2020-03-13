Известная российская певица Анна Семенович показала пятничное фото в Инстаграм

На кадре Семенович позирует в халатике, которые подвязала поясом. Анна в этот раз позировала в кресле, а образ дополнила прямыми распущенными волосами и каблуками. На фоне можно увидеть ковер, книжные полки, камин, а также торшер. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем веселой пятницы 13 .............. Как планируете провести вечерок?", - написала Анна под фото.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка! :) всех благ вам:)", "Анна вы шедевр красоты! Вы сексуальна и прекрасна!", "Ну очень сексуально,Шерон Стоун отдыхает", "Пойду в зал, качать орех", "какие прекрасные ножки!!!!!", "Готова к броску)хищница)))красавица)", "Постараюсь выжить, борьба за жизнь каждый миг".

Ранее мы сообщали, что 40-летняя российская певица Анна Семенович смутила поклонников слишком откровенным кадром.

Артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На певице красное платье с оригинальным верхом, спадающим волнами на зону декольте, которая способна свести с ума любого. Семенович сфотографировалсь крупным планом, засветив шикарный бюст. Ради жаркого снимка Аня собрала волосы вверх и нанесла броский макияж, сделав акцент на красных губах. Артистка якобы смущенно опустила взгляд, однако, в то же время намекая поклонникам взглянуть на ее "безбрежные океаны", обтянутые плотной тканью платья.



Сообщалось, что российская певица Анна Семенович нарядилась в платье с откровенным вырезом и засветила лишнее.

Так, Семенович поздравляет мужчин с «их праздником» во время застолья в кафе. После этого она переводит камеру на свою подругу, которая говорит: «Буду наказывать» и держит в руках ремень.

Напомним, бессовестная Семенович заворожила огромными "океанами"

А еще Politeka писала, что Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты

Также Politeka сообщала, что полуголая Семенович показала свое главное богатство вблизи



