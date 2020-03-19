Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс опублікувала фотографії з корпоративу

Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії фото вона стоїть в обнімку з гостями, позує перед дзеркалом, а також обіймається зі співведучим. Зазначимо, що на Бльоданс надіта розкішна сукня з глибоким декольте. Її шию прикрашає широкий чокер, схожий на ошийник. Образ ведуча доповнила яскравою помадою.

На одному з фото красуня позує в обнімку з чоловіком.

«Танюша, красуня моя, спасибі що запросила провести твій розкішний і дуже веселий ювілей. Ти така нереальна, звичайно в матусю-еталон жіночності», - написала Бльоданс.

Пост артистки пролайкали понад 6,3 тисяч разів. Не стрималася навіть зоряна колега Бльоданс Анна Семенович і залишила лайк під фото.

«Плаття шикарне», «Плаття відпад! Волосся - як я люблю. Краса невимовна!», «Теж хочу собі на ювілей Бльоданс», «Вау, Евочка, шикарна жінка», «Краса-страшна сила!!! Плаття шикарне», «А Евеліночка як завжди краше всіх», «Евеліночка, як тримається сукня в зоні декольте? Оч ослепляєшь!!!», «Евеліна ваша краса затьмарює все», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс поділилася знімком з клініки. На ньому ведуча в білому халаті лежить на кушетці, а їй в цей час ставлять крапельницю. Виглядає артистка не дуже свіжо, ніби вона сильно захворіла.

«Дякую, що поставили мене на ноги! Перкусійний масаж спини з хвойними маслами. Суха імерсійна ванна із Роскосмосу, яка дозволяє максимально швидко позбутися від затискачів в тілі, прибрати набряки, в тому числі внутрішні», - зазначила Бльоданс.

Нагадаємо, що Евеліну Бльоданс застукали за поцілунком з Павлом Волею, скандальне фото: "Він одружений...".

А ще Politeka писала, що Евеліна Бльоданс з коханкою Лазарєва влаштувала пікантні ігри прямо на підлозі: "Дівки, що ви робите?".

Також Politeka повідомляла, що Евеліна Бльоданс ледве втиснула пишні принади в тісний топ й засвітила зайве: пікантні кадри.