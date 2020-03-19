Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала фотографии с корпоратива
Снимками артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На серии фото она стоит в обнимку с гостями, позирует перед зеркалом, а также обнимается с соведущим. Отметим, что на Бледанс надето роскошное платье с глубоким декольте. Ее шею украшает широкий чокер, похожий на ошейник. Образ ведущая дополнила яркой помадой.
На одном из фото красотка позирует в обнимку с мужчиной.
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«Танюша, красавица моя, спасибо что пригласила провести твой роскошный и очень весёлый юбилей. Ты такая нереальная, конечно в мамочку -эталон женственности», - написала Бледанс.
Пост артистки пролайкали более 6,3 тысяч раз. Не сдержалась даже звездная коллега Бледанс Анна Семенович и оставила лайк под фото.
«Платье шикарное», «Платье отпад! Волосы - как я люблю. Красота неописуемая!», «Тоже хочу себе на юбилей Бледанс», «Вау, Эвочка, шикарная женщина», «Красота-страшная сила!!! Платье шикарное», «А Эвелиночка как всегда краше всех», «Эвелиночка, как держится платье в зоне декольте? Оч ослепляешь!!!», «Эвелина ваша красота всё затмевает», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс поделилась снимком из клиники. На нем ведущая в белом халате лежит на кушетке, а ей в это время ставят капельницу. Выглядит артистка не очень свежо, как будто она сильно приболела.
«Спасибо, что поставили меня на ноги! Перкуссионный массаж спины с хвойными маслами. Сухая иммерсионная ванна из Роскосмоса, которая позволяет максимально быстро избавиться от зажимов в теле, убрать отеки, в том числе внутренние», - отметила Бледанс.
Напомним, что Эвелина Бледанс застукали за поцелуем с Павлом Волей, скандальное фото: "Он женатый...".
А еще Politeka писала, что Эвелина Бледанс с любовницей Лазарева устроила пикантные игры прямо на полу: "Девки, что вы делаете?".
Также Politeka сообщала, что Эвелина Бледанс еле втиснула пышные прелести в тесный топ и засветила лишнее: пикантные кадры.