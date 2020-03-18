"Щоб я так жила!"

40-річна російська співачка Анна Семенович опублікувала відверте фото і звернулася до прихильників з приводу спалаху коронавіруса

Як передає Politeka.net, зірка похвалилася видатними формами у своєму мікроблозі в Instagram. Анна з'явилася в чорному довгому платті, посипаному блискітками. Вбрання чудово сіло на пишної фігурі зірки, але особливо ідеально підкреслило її чудовий бюст. Зона декольте в міру відкриває все найсоковитіше - ось вже точно цей знімок нікого не залишить байдужим.

Розпущене волосся з прямим проділом, а також помітний макіяж і великі сережки-кисті підкреслили образ фатальної красуні.

Аня млосно сперлася на руку, злегка доторкнувшись мізинцем своїх губ. Чуттєвість моменту, в якому застигла красуня, просто зашкалює.

Семенович присвятила пост актуальній ситуації з карантином, запитавши у шанувальників, на які теми вони хотіли б поспілкуватися в мережі - так що, вочевидь, з цим вимушеним перебуванням вдома, у артистки з'явилося багато вільного часу.

"Дорогі, у всьому шукаємо позитив! Багато хто зараз знаходиться вдома, працюють віддалено , я теж намагаюся виходити з будинку тільки по дуже терміновим справам. Але зате ми зможемо частіше спілкуватися і я зможу відповідати на ваші запитання ❤️ Яких тем ви хочете торкнутися , що вам цікаво дізнатися? Пишіть в коментах 👇🏼 ", - запитала Аня в соцмережі.

Користувачі почали активно обговорювати пост співачки. За півгодини кадр зібрав 3000 "лайків".

"Як ви ставитеся до цього вірусу? Варто боятися?" - "треба не боятися, а себе убезпечити"

"Ганна ви квітка серед кактусів.💪"

"Вам такого типу сукні дуже йдуть - стрункіша."

"Справжня !!!❤️"

"Шоб Я так жила 😍"

"Вау!!! Ганнуся, який гарний образ! Сукня вогонь, Аня вогонь!👍🏼🌹"

Раніше ми повідомляли, Семенович збентежила манерами в одному з ресторанів Санкт-Петербурга. Аня, поласувавши морепродуктами, почала засовувати в рот і облизувати палець. Дівчина поділилася кадрами в мережі, викликавши у фанатів легке здивування.

Нагадаємо, Семенович не втрималася і видала головний секрет своєї краси

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