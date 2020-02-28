39-летняя российская певица Анна Семенович активно делится кадрами со своей поездки на Камчатку. При чем звезда позирует в купальнике на улице

Как передает Politeka.net, Анна предстала в "сториз" в бикини, посветив роскошным бюстом шестого размера. Знаменитость зашла в бассейн с горячей водой и с наслаждением окунулась. Неудивительно, что идет пар: от таких кадров становится жарко даже в камчатский мороз.

Семенович пожаловалась, что страдает от смены часовых поясов: в то время как на полуострове день, в ее родной Москве - ночь.

"Кто знает, как легче пережить аклиматизацию, - обратилась певица к поклонникам. - Помогите..."

Семенович отметила, что горячие источники (а именно в таком месте она и плавает) - настоящее "восьмое чудо света".

"Мы вчера после перелета поплавали... Это было что-то, ребята, это такой кайф. У меня перестала болеть спина, поясница, и, надеюсь, что сегодня моя бессонная ночь исцелится этой водой", - поделилась артистка.

Ранее мы сообщали, Семенович показала жаркие купания с подругами в 15-градусный мороз.

"Нам только дай посмеяться 🤪😂 Вот так мы проводим вечер на Камчатке, это просто кайф🤪 На улице -15, а природная горячая вода +40", - подписала кадры Анна.

Поклонники рассыпались в комплиментах, а некоторые даже стали напрашиваться, чтобы Аня взяла их как-нибудь с собой: "Афигеть как круто!!! Огнище 🔥, тело после таких процедур воскрешается просто)"; "Хорошо живут на Камчатке!👍"; "Аня как водичка? ❤️"; "Анна, возьмите меня с собой в следующий раз! 😉"; "Какие сладкие девочки".

Также мы рассказывали, Семенович похвасталась романтическим образом в длинном платье, которое идеально на ней сидит. Красотка томно прислонилась к стене, отведя немного печальный взгляд в сторону и схватившись рукой за бедро, присобрав немного юбку.

"✨ После разочарования приходит любовь , после потери мы приобретаем! Это жизнь, она интересна и разнообразна. Главное верить, что все будет хорошо 🙏🏼❤️", - написала под фото Анна.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".