Российская исполнительница Анна Семенович позировала в откровенном наряде

Звезда сцены опубликовала в своих сториз снимок, на котором позирует в платьице "медсестры" с глубоким декольте, пишет Politeka.net.

Певица продолжает праздновать свой день рождения и в публикуемых сториз показывает фото и поздравления всех тех, кто не забыл об имениннице. Так на одном из фото артистка позировала в костюме, вероятно, из магазина "для взрослых". Наряд синего цвета очень был к лицу блондинке-артистке, на фото она широко улыбается на камеру.

Стоит отметить, что на снимке частично видна пышная грудь певицы и стройные ножки.

Отметим также, что возможности прокомментировать снимок у фолловеров звезды не было, но они ранее неоднократно под постами Анны в комментариях рассыпались в комплиментах звезде. В основном пишут о том, какая она привлекательная женщина и насколько у нее шикарная фигура.

Ранее Семенович рассказала, что посмотрела фильм "Рокетмен", который ей очень понравился. Артистка задумалась о судьбах людей.

"Есть одна закономерность , что только через преграды, обиды, трудности, боль и страх, человек закаляется и становится мудрей. Получается , что душевная глубина приходит после мощной встряски, вселенная через потери учит нас любить себя, других людей и этот мир 🌍 Через потери, мы приобретаем", - рассуждала Анна.

По словам девушки, после встряски, приходит понимание, что она была необходима, несмотря на боль.

"После разочарования приходит любовь, после потери мы приобретаем! Это жизнь, она интересна и разнообразна . Главное верить, что все будет хорошо 🙏🏼❤️ #мысливслух #жизнь #мечтысбываются #счастьеесть", - написала артистка.

За два часа пост Анны собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Какое фото!!!😍😍😍", "Прекрасные строки Анечка и все верно ! И Вы прекрасный , красивый открытый человек . Дай Бог Вам счастья !😍", "Спасибо Аня за этот пост ❤️❤️.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".