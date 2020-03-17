Російська співачка Анна Семенович заспокоїла людей на час карантину через коронавірус

Зірка опублікувала пост, на фотографії якого постала біля вікна, пише Politeka.net.

Артистка позувала в сірих брюках, які підкреслили її п'яту точку. Вона повернулася до вікна і виставила її у нього.

Також на Анні - сірий в'язаний топ, який виділив її пишні груди.

Завершили образ співачки різні прикраси. Зірка розпустила волосся і зробила легкий макіяж з акцентом на очі.

Примітно, що зірка позувала босоніж, посвітивши яскравим педикюром.

В пості Анна побажала всім здоров'я, а також в такий час на карантині почитати книгу або почати вчити англійську мову.

"Все налагодиться, ми всі разом будемо підтримувати один одного ❤️ Які цікаві подивитися кінофільм, радьте 👇🏼", - написала артистка своїм підписникам.

За півгодини пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Ми вечорами малюємо з дітьми. У нас класний флешмоб придумали, всі малюють веселку, це дуже зближує італійців 🤗🌈🌈🌈🌈🌈", "А ти схудни нарешті", "Можна у шафі перебрати і викинути непотрібні речі☺", "Красотуля😍", "Не дарма ж кажуть, що все приходить не просто так. Може дійсно людям потрібно просто відпочити від справ. Фото гарні ваші!!🌹🌷", "Аня,Ви така справжня, природня!!! Ви супер жінка!!! Бережіть себе. Ми Вас любимо....😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘", "че панікувати то?!не розумію", "Пітерська Левиця", "Анюта ти красуня👍❤️", "Аня, супер!! Класна...💐💐💐", "Така струнка", "Прекрасна Анна Семенович))👍", "Правильно Аня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Семенович відвідала один з ресторанів в Санкт-Петербурзі.

Так, Аня вийшла у світ в чорному напівпрозорому платті в білий горошок, при цьому нанесла помітний макіяж і розпустила білі локони.

Красуня показала на камеру щедро накритий стіл з величезними креветками і апетитними мідіями.

Нікого не соромлячись, Семенович облизувала губи в передчутті поїдання страв, а також облизувала палець вже після.

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