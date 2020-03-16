Британська модель та інстадіва Демі Роуз, яку називають юною копією Кім Кардашьян, розбурхала фантазію відвертим кадром

Нове фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На знімку модель стоїть у чорному пеньюарі, який місцями світиться. Роуз стала до камери спиною, випнувши свою «п'яту точку», яка представлена у всій красі. Через тонку тканину всі принади зірки стали надбанням громадськості.

За день фото Роуз набрало понад 700 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від зовнішності молодої моделі.

«Гарна», «Вогонь», «Моя любов», «Занадто жарко», «Ваші фотографії роблять приємними такі темні дні!», «Небезпечна», «Рокова жінка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз поділилася знімком, на якому вона залишилася практично без одягу. Дівчина оголила верхню частину тіла, а свої неосяжні груди прикрила лише лямками від підтяжок. Велики груди Демі ледь були прикриті. Складається враження, що гумки можуть у будь-який момент зісковзнути.

Як відомо, Демі Роуз регулярно радує фанатів відвертими фотографіями. Вона часто знімається в рекламі купальників і нижньої білизни. Хоч у Демі і не традиційні модельні параметри, вона стала дуже популярною в мережі Instagram. Саме тоді її помітили модельні агентства і стали пропонувати роботу. Щоб розвиватися у цьому бізнесі Роуз навіть переїхала з Британії до США.

Нещодавно дівчина поділилася фотографією у дивній мініатюрній сукні. Вона була явно не під стать приголомшливим формам моделі. Відсутність бюстгальтера також позначилася на пікантності фото - непристойного розміру груди ледь не вирвалася на свободу.

Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.

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