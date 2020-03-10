Модель Алена Омович подразнила откровенными кадрами топлес, продемонстрировав свой любимый ракурс

Скандальная модель успела прославиться в сети, как украинская копия Ким Кардашьян. Она известна своей любовью к откровенным образам и даже кадрам без одежды. Как сообщает Politeka, новый снимок красотки не стал исключением.

Так, Омович решила поделиться горячим фото с пляжа, на котором она позирует в одних плавка от купальника. «Вверху» же у модели ничего нет, поэтому она вынуждена закрывать впечатляющих размеров грудь руками. От многих похожих фотографий этот снимок отличает оригинальный ракурс: фото сделано снизу, что позволяет по достоинству оценить формы Омович.

«Мой любимый ракурс», - призналась модель в подписи к снимку.

Поклонники Омочив пришли в восторг от этого фото.

«Невероятное фото) Шрамы у вас совершенно не видны», «Мисс всех времён», «Офигеть секси», «Носик так красиво выглядывает», «У меня потекли слюнки», «Ниче так маракасы», «а че бы также да без трусов?», - пишут люди.

До этого мы писали о том, Омович предстала в платье, которое обтянуло ее сочные формы.

Благодаря кроя наряда, выделялись пышные груди и бедра украинской знаменитости. На ноги Алена обула кожаные ботфорты на шпильках, из-за которых ноги казались длинее.

Завершила ее образ сумочка бежевого цвета.

Омович принимала разные откровенные позы: она и приседала, и стоя раздвигала ноги, а также опиралась на руки, сидя на полу.

От изгибов модели нельзя было оторваться. Кроме того,нельзя было не заметить макияж Алены, который лишь добавил образу яркости, но не более. Девушка улыбалась, смотрела в камеру приоткрывая пухлые губы.

В посте звезда предложила выбрать лучшее фото из представленных в посте. За 40 минут пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

Напомним, украинская Кардашьян без стыда расставила ноги в тесном платье.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян расстегнула рубашку и расставила ноги до неприличия.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в бюстгальтере пошалила на камеру.