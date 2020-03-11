Відома російська телеведуча Анфіса Чехова вразила новим, можна сказати, екстремальним фото
Зірка постала перед підписниками, сидячи на даху, пише Politeka.net.
Анфіса була в чорно-білій сорочці і чорній джинсовій спідниці. Довжина останньої дозволила помилуватися ніжками знаменитості.
Теледіва також позувала в чорних босоніжках на вискому і товстому каблуці. Завершувала її образ кепі на голові і поясочок на тонкій талії.
Очі підкреслили чорні тіні, а на губах виднілася злегка рожева помада.
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Анфіса сиділа боком до фотографа і посміхалася.
Позаду можна помітити дахи будівель і высокоповерхові будинки.
За годину пост зібрав близько 4000 лайків та багато коментарів.
"Анфіса, а ця сорочка це теж ваша лінія одягу? Не знайшла її на сайті", "Анфіса, а як же з профілактикою короновируса, не відвідувати громадські місця?", "Цей наряд і такий стиль вам дуже пасує", "Анфіса!!!! 😍Яка гарна фотографія! Ви - чудова ✨✨✨✨", "😍😍😍😍😍богиня!!!! Краси!!!♥️", "Всі зійшли з розуму від фотошопів! Але ж реальне фото завжди крутіше! Не розумію вас публічних! 🤔", "Мені подобається ви справжня!", "Яка КРАСУНЯ!!!! ❤️", "Анфіса дуже шикарне фото ви красуня просто😘😘😘", "Мері Поппінс по Чеховськи", "Класна", "Ого,висоти не боїмося😍👍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анфіса Чехова позувала в довгих чорних штанях на підтяжках і білій сорочці. Наряд ідеально виділив тонку талію знаменитості та її немаленьки груди.
Теледіва стояла дивлячись у камеру.
На Чеховій яскрава губна помада і макіяж з темними тінями. Виглядала вона шикарно, одним словом - стильно.
Раніше повідомлялося, що Анфіса Чехова з'явилася в незвичайному місці і у відвертій позі. Так, зірка в чорних штанях, високих шкіряних чоботях і світло-коричневій куртці вибрала неймовірно красиве місце для фотосесії з видом на місто.
На терасі стоїть інсталяція у вигляді півмісяця, яку облюбувала Чехова. Красуня розляглася на ній, розташувавши ніжки трохи вище голови і зігнувши їх в колінах.
Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».
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