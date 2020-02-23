Популярная российская ведущая Анфиса Чехова рассказала, что чувствует себя привлекательной в очках

Об этом женщина написала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. По ее словам, в фильме «Как выйти замуж за миллионера» героиня Мерилин Монро ходила в очках, но как только видела на горизонте мужчину, сразу же их снимала.

«Она считала, что девушка в очках не выглядит привлекательно. Сейчас же, наоборот, многие девушки надевают очки без диоптрий, чтобы казаться сексуальнее», - отметила Чехова.

Всего за 10 минут пост звезды набрал более тысячи комментариев. Поклонники рассказывают свои истории, связанные с очками.

«У меня плохое зрение, но я не ношу очки. В линзах хожу. Не нравится как мне в очках. Если бы жила в то время когда не было контактных линз, то как Мерилин врезалась бы во все»,

«Очкарик с первого класса. Никогда не понимала девушек, которые носят очки без диоптрий как дополнение к имиджу и т.д, люди у вас же хорошее зрение, это так прекрасно! Вы просто не понимаете своего счастья - хорошо видеть»,

«Подозреваю, что люди носят очки, чтобы либо казаться умнее. Либо когда есть какие-то нюансы с глазами типа темных кругов. Ну или же это течение моды, такой же аксессуар, как и нашейный платок или сумочка. Сама не ношу) но кому-то действительно очки идут», - пишут пользователи сети.

Один из поклонников Чеховой отметил, что мужчинам, как правило, все равно в очках девушка или нет.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова схватилась за оружие и пригрозила расстрелом. Девушка позировала для фотографий с ружьем.

«Подарили. Отстреливай хейтеров, говорят. Кто хочет оставить плохой коммент?» - поинтересовалась она.

Напомним, что Анфиса Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

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