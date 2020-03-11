Известная российская телеведущая Анфиса Чехова поразила новым, можно сказать, экстремальным фото

Звезда предстала перед подписчиками, сидя на крыше, пишет Politeka.net.

Анфиса была в черно-белой рубашке и черной джинсовой юбке. Длина последней позволила полюбоваться ножками знаменитости.

Теледива также позировала в черных босоножках на выском и толстом каблуке. Завершала ее образ кепи на голове и поясок на тонкой талии.

Глаза подчеркнули черные тени, а на губах виднелась слегка розовая помада.

Анфиса сидела вполоборота к фотографу и улыбалась.

Позади можно заметить крыши зданий и высокоэтажки.

За час пост собрал около 4000 лайков и много комментариев.

"Анфиса, а эта рубашка это тоже ваша линия одежды? Не нашла ее на сайте", "Анфиса, а как же с профилактикой короновируса, не посещать общественные места?", "Этот наряд и такой стиль вам безумно идёт", "Анфиса!!!! 😍Какая красивая фотография! Вы - чудесная ✨✨✨✨", "😍😍😍😍😍богиня!!!! Красоты!!!♥️", "Все сошли с ума от фотошопов! Но ведь реальное фото всегда круче! Не понимаю вас публичных! 🤔", "Мне нравится вы настоящая!", "Какая КРАСАВИЦА!!!! ❤️", "Анфиса очень шикарное фото вы красотка просто😘😘😘", "Мэри Поппинс по Чеховски", "Классная", "Ого,высоты не боимся😍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова позировала в длинных черных брюках на подтяжках и белой рубашке. Наряд идеально выделил тонкую талию знаменитости и ее немаленькую грудь.

Теледива стояла то смотря в камеру.

На Чеховой яркая губная помада и макияж с темными тенями. Выглядела она шикарно, одним словом - стильно.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова предстала в необычном месте и в откровенной позе. Так, звезда в черных штанах, высоких кожаных сапогах и светло-коричневой куртке выбрала невероятно красивое место для фотосессии с видом на раскинувшийся внизу город.

На террасе стоит инсталляция в виде полумесяца, которую и облюбовала Чехова. Красотка разлеглась на ней, расположив ножки немного выше головы и согнув их в коленях.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента".