Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс нашла идеальную маску для социальных сетей

Фото в маске она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото Бледанс изображена в образе развратной медсестры. У нее сильно накрашены глаза и губы, а на голове красуется шапка медсестры.

«Многие блогеры придумывают свои маски. А мне и придумывать не пришлось. Теперь каждая из вас, мои красоточки сможет побыть секс-символом, как я когда-то в образе Медсестры», - отметила Бледанс.

Как известно, в 1993 году Эвелина Бледанс играла в сериале «Маски-шоу». Там она исполняла роль медсестры с точно таким же колпаком, как на маске в Инстаграм.

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Эвелина Бледанс

Поклонники артистки оценили маску, отметив, что этот образ очень ей идет.

«Очень интересное фото», «Вай вай вай», «Супер медсестра моего детства», «Вот это дамочка», «Эвелиночка, я в детстве очень хотела быть на Вас похожей. Воплощение красоты и женственности», «Эвелина, к такому врачу как вы я бы пришёл», «Фантазии из юношества))», «Самая бомбическая медсестра всех времён и народов», «Самый лучший доктор», «Мой любимый образ ваш!», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность Бледанс.

«Ну прямо - предел мечтаний, как глупо», «Ужас», - пишут фолловеры.

Отметим, что Бледанс известна своими откровенными снимками и выходками, но после рождения ребенка она стала чуть сдержаннее в своих публикациях. Правда, время от времени природа берет свое, и женщина выкладывает откровенные снимки, хвастаясь своими формами.

Так, недавно Бледанс опубликовала фото на кровати в обнаженном виде. Актриса прикрылась одеялом, но сообщила поклонникам, что смотрит фильм голышом. Поклонники раскритиковали ее за чрезмерную откровенность.

Напомним, что шикарная Бледанс посветила формами в бикини: "Девочка без возраста".

А еще Politeka писала, что развратная Бледанс показала дикие игры с плеткой: «От такого слюни до пупа».

Также Politeka сообщала, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».