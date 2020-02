View this post on Instagram

Спасибо Питер за теплый приём! Снова моя Эва покорила сердца и партнеров и зрителей. Не зря «Любовь по-итальянски» называют - спектакль- дефиле. 9 переодеваний, когда ты фактически всё время на сцене, это кажется невозможным, но это факт! #спектакль #любовьпоитальянски #питер #бледанс #стругачев #тютрюмов #секси #садо #мазо #комедия #гастроли