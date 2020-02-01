Российская артистка Эвелина Бледанс поделилась пикантным видео

На своей странице в Instagram она опубликовала видео закулисья спектакля в котором играет. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Артистка отметила, что в спектакле приходится много переодеваться.

«Не зря «Любовь по-итальянски» называют - спектакль- дефиле. 9 переодеваний, когда ты фактически всё время на сцене, это кажется невозможным, но это факт!», - написала она.

Так, на одном из видео она предстала в черном кожаном эротическом наряде с металлическими шипами. При этом Бледанс машет плеткой.

Отметим, мнение пользователей сети относительно видео разделились. Кто-то восхищается артисткой. В то же время другие не оценили ее поведение.

«Отшлёпайте партнёра по сцене, как следует!», «У тебя ведь ребёнок больной, совесть имей», «По-моему вы там все на тот момент не трезвые», «Блин вы такая стильная, просто огонь», «Такая шикарная 🔥💣 Безумно красивая 🌹», «Красотка!!! Какие ноги👍👍», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс предстала в очень коротком блестящем платье.

На ногах звезды были босоножки на высоких каблуках.

Глубокое декольте наряда подчеркнуло грудь актрисы, а длина позволила насладиться стройными ровными ножками.

Также Бледанс сделала селфи, прикрывшись одеялом и выставив вперед ноги. Интересно, что темой поста стал фильм "Железная леди", который актриса решила посоветовать поклонникам.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.